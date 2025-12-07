Trận thắng giúp U22 Malaysia vượt Việt Nam tại SEA Games
Chiều 6/12, U22 Malaysia để Lào mở tỷ số nhưng vẫn thắng ngược 4-1 ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33.
Sáng 7/12, Lionel Messi giúp Inter Miami đả bại Vancouver Whitecaps 3-1 để lần đầu tiên vô địch MLS.
Tối 5/12, tuyển Việt Nam thắng đậm Malaysia 7-0 để vươn lên dẫn đầu bảng B môn bóng đá nữ SEA Games 33.
Đêm 5/12, Tổng thống Donald Trump bật dậy nhảy theo điệu nhạc trong lúc nhóm Village People trình diễn ở lễ bốc thăm World Cup 2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Biểu diễn John F. Kennedy.
Tiền vệ Thái Thị Thảo bị lật cổ chân và phải rời sân sau 15 phút khởi động, trong buổi tập của tuyển nữ Việt Nam tối 4/12.
Trong buổi tập chiều 4/12, tiền đạo Nguyễn Quốc Việt khẳng định tuyển U22 Việt Nam sẽ cải thiện khả năng dứt điểm khi đối đầu U22 Malaysia.
Tuyển nữ Việt Nam liên tục phải bổ sung nước trong buổi tập, sử dụng các đồ dùng che chắn khi tập luyện dưới nắng gắt tại Thái Lan.
Chiều 3/12, U22 Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua U22 Lào thuộc trận ra quân bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 trên sân Rajamangala.
Hôm 30/11, trận IFK Norrkoping hòa Orgryte IS với tỷ số 0-0 thuộc vòng 30 giải VĐQG Thụy Điển rơi vào cảnh hỗn loạn khi sân cỏ bị cháy do pháo sáng ném xuống từ khán đài.
Rạng sáng 1/12, Chelsea và Arsenal hòa nhau với tỷ số 1-1 đầy kịch tính thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.
Tối 30/11, MU xuất sắc ngược dòng thắng Crystal Palce 2-1 thuộc vòng 13 Premier League 2025/26.