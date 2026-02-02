Vụ tấn công tuyển thủ Indonesia gây rúng động Italy

Một cổ động viên Inter Milan mất ba ngón tay khi dùng pháo hoa ném về phía thủ môn Emil Audero của Cremonese ở trận đấu thuộc vòng 23 Serie A.

Trận đấu Serie A giữa Cremonese và Inter bị tạm dừng tạm thời sau khi một quả pháo hoa từ khán đài nổ ngay bên cạnh thủ môn Emil Audero.

Hôm 2/2, Inter Milan giành chiến thắng 2-0 trước Cremonese trên sân Giovanni Zini. Tuy nhiên, điều đọng lại sau trận lại là khoảnh khắc kinh hoàng nhắm vào thủ môn Emil Audero của Cremonese.

Ngay đầu hiệp hai, trận đấu bị tạm dừng tạm thời khi một tiếng nổ lớn vang lên và khói bao trùm không khí. Một quả pháo hoa được cổ động viên Inter Milan ném từ phía khán đài đội khách, trúng thẳng vào người Audero.

Thủ môn này gục xuống, may mắn sau đó anh kịp hồi phục và tiếp tục thi đấu, dù bị một vết cắt nhỏ và dấu bỏng trên chân. Vài phút sau, một tiếng nổ lớn khác vang lên, nhưng lần này quả pháo hoa không rơi gần bất kỳ cầu thủ nào.

La Gazzetta dello Sport đưa tin thủ phạm là một cổ động viên Inter Milan quá khích, bị tổn thương nặng ở bàn tay vì ném pháo hoa. Corriere della Sera tiết lộ cổ động viên này mất ba ngón tay vì vụ nổ.

Thủ môn tuyển Indonesia, Audero có phen thót tim.

Vụ tấn công Audero gây rúng động bóng đá Italy, khi các nhà chức trách và CĐV trung lập lên án trước mức độ táo tợn của vụ việc. Thậm chí một cuộc xô xát đã nổ ra ở phần khán đài đội khách, khi phần lớn cổ động viên Inter giận dữ với cá nhân quá khích này.

Nhiều CĐV Inter cho rằng hành động bộc phát của cá nhân đơn lẻ khiến trận đấu có nguy cơ bị hủy bỏ, đe dọa an toàn cho các cầu thủ. Audero cũng là một cựu cầu thủ Inter Milan.

Chủ tịch Inter, Beppe Marotta, sau đó cố gắng xoa dịu tình hình bằng cách công khai lên án kẻ gây rối và xin lỗi CLB Cremonese.

Song, các nhà chức trách có thể ra án phạt nặng với Inter Milan, bao gồm hình phạt tiền và cấm toàn bộ cổ động viên Nerazzurri đến các trận đấu sân khách.