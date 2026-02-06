CĐV Fenerbahce gây tranh cãi khi chào đón Kante

Hai cổ động viên Fenerbahce xuất hiện với khuôn mặt sơn đen trong lễ đón N’Golo Kante tại Istanbul, làm dấy lên tranh cãi về hành vi bị xem là phân biệt chủng tộc.

Thương vụ N'Golo Kante gia nhập Fenerbahce chưa kịp lắng xuống đã bị phủ bóng bởi một sự cố ngoài sân cỏ. Trong buổi đón tiếp tiền vệ người Pháp tại sân bay Sabiha Gokcen (Istanbul), hình ảnh hai cổ động viên sơn mặt đen, trong đó một người còn viết tên Kante trên trán, nhanh chóng lan truyền và tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội.

Hàng nghìn CĐV Fenerbahce có mặt tại sân bay để chào mừng bản hợp đồng mới của CLB. Tuy nhiên, giữa không khí lễ hội ấy, hình ảnh hai người hâm mộ xuất hiện với “blackface”, một người quàng khăn vàng xanh truyền thống của đội bóng lập tức gây phản ứng trái chiều trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế.

Hai CĐV của Fenerbahce với gương mặt bôi màu đen xuất hiện trong buổi chào đón Kante gia nhập CLB.

Tại nhiều nền văn hóa, “blackface” được xem là hành vi mang tính phân biệt chủng tộc, gắn với lịch sử xúc phạm người da màu. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, một số ý kiến cho rằng việc sơn mặt chỉ nhằm thể hiện sự ngưỡng mộ với Kante.

Dù vậy, sự khác biệt về bối cảnh văn hóa không đủ để xoa dịu những chỉ trích, nhất là khi hình ảnh được phát tán rộng rãi trong môi trường bóng đá toàn cầu.

Kante, 34 tuổi, chính thức gia nhập Fenerbahce sau khi chia tay Al-Ittihad. Tiền vệ từng vô địch World Cup 2018 cùng tuyển Pháp chuyển đến Saudi Arabia năm 2023, với mức lương được cho là khoảng 21,6 triệu bảng mỗi năm, sau khi rời Chelsea theo dạng tự do. Việc anh cập bến Thổ Nhĩ Kỳ được xem là một trong những thương vụ đáng chú ý nhất của Super Lig mùa này.

Trước đó, quá trình chuyển nhượng từng đứng trước nguy cơ đổ vỡ. Fenerbahce công khai chỉ trích Al-Ittihad vì không hoàn tất đầy đủ thủ tục giấy tờ, trong thương vụ có liên quan đến tiền đạo Youssef En-Nesyri di chuyển theo chiều ngược lại. Những vướng mắc pháp lý khiến tương lai của Kante tại Thổ Nhĩ Kỳ bị đặt dấu hỏi.

Tuy nhiên, mọi việc được giải quyết trong tuần này. Fenerbahce ra thông báo xác nhận thương vụ hoàn tất và gửi lời cảm ơn tới Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, Recep Tayyip Erdogan vì sự can thiệp kịp thời. Theo truyền thông, ông Erdogan đã đề cập đến vụ chuyển nhượng trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Saudi Arabia.

Trong khi Kante chuẩn bị cho chương mới của sự nghiệp, sự cố “blackface” lại đặt Fenerbahce vào thế khó, khi CLB phải đối mặt với làn sóng chỉ trích quốc tế. Đây là lời nhắc nhở rằng, trong bóng đá hiện đại, hình ảnh và hành vi của người hâm mộ cũng có thể tạo ra khủng hoảng truyền thông, không kém gì những vấn đề chuyên môn trên sân cỏ.