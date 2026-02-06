Benzema ra mắt bùng nổ, Ronaldo vào thế khó

Cú hat-trick ngay trận đá chính đầu tiên giúp Karim Benzema lập tức trở thành trung tâm quyền lực mới tại Al Hilal, đồng thời đẩy Cristiano Ronaldo vào áp lực chưa từng có ở Saudi Pro League.

Benzema ghi bàn ngay trong trận ra mắt Al Hilal.

Sự xuất hiện của Karim Benzema tại Al Hilal không cần thời gian làm quen. Ngay trong lần đầu tiên đá chính, tiền đạo người Pháp ghi 3 bàn thắng, góp công lớn vào chiến thắng 6-0 trước Al Okhdood thuộc vòng 21 Saudi Pro League rạng sáng 6/2, chấm dứt chuỗi 3 trận hòa liên tiếp của đội bóng thủ đô. Chỉ sau 90 phút, Benzema làm được điều mà Al Hilal thiếu suốt nhiều vòng đấu: một điểm kết thúc lạnh lùng và mang tính định đoạt.

Ba bàn thắng của Benzema không chỉ mang giá trị thẩm mỹ, mà còn mang tính chiến lược. Bàn mở tỷ số đến ở phút 36 giúp Al Hilal giải tỏa áp lực. Hai bàn còn lại xuất hiện ngay sau mốc một giờ thi đấu, khi thế trận đã hoàn toàn nghiêng về đội chủ nhà.

Trong một trận đấu mà Al Hilal ghi 6 bàn, Benzema trực tiếp tham gia 50% số bàn thắng (3 bàn), chưa kể một pha kiến tạo gián tiếp dẫn đến bàn nâng tỷ số. Đó là hiệu suất của một “số 9” đúng nghĩa.

Điều đáng chú ý hơn nằm ở tác động dây chuyền. Do quy định hạn ngạch ngoại binh của Saudi Pro League, sự hiện diện của Benzema khiến những cái tên như Darwin Nunez hay Marcos Leonardo không được đăng ký thi đấu. Al Hilal chấp nhận hy sinh chiều sâu đội hình để đặt niềm tin tuyệt đối vào Benzema, và trận thắng 6-0 cho thấy canh bạc ấy có cơ sở.

Benzema nhanh chóng cho thấy giá trị.

Về mặt lối chơi, Al Hilal không quá bùng nổ trong khâu triển khai bóng. Phải hơn 10 phút, đội bóng của HLV Simone Inzaghi mới tung ra cú sút đầu tiên. Nhưng chỉ cần một khoảnh khắc trong vòng cấm, Benzema tạo khác biệt. Đó là điều Al Hilal cần trong bối cảnh cuộc đua vô địch đang bước vào giai đoạn căng thẳng.

Và chính màn ra mắt ấy đẩy Cristiano Ronaldo vào thế khó. Al Nassr đang chịu áp lực bám đuổi, trong khi Al Hilal vừa gửi đi thông điệp rõ ràng: họ có một thủ lĩnh mới trên hàng công. Khi Benzema “đến là tỏa sáng”, mọi sự chờ đợi dành cho Ronaldo ở trận đấu tiếp theo đều bị đặt lên bàn cân so sánh.

Saudi Pro League vốn được xây dựng quanh các siêu sao. Nhưng thực tế rất lạnh lùng: ai tạo ra tác động tức thì, người đó nắm quyền chủ động. Với một cú hat-trick ngay trận ra mắt, Benzema không chỉ ghi bàn, anh đã chiếm lấy sân khấu.