Maguire xứng đáng được MU gia hạn

Cựu trung vệ Wes Brown cho rằng Harry Maguire xứng đáng được Manchester United gia hạn hợp đồng, trong bối cảnh đội bóng đang ổn định trở lại dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick.

Tương lai của Maguire vẫn đang bỏ ngỏ.

Tương lai của Harry Maguire tại Manchester United tiếp tục nhận được nhiều sự quan tâm khi hợp đồng hiện tại của trung vệ người Anh sẽ đáo hạn vào tháng 6.

Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với The Peoples Person, Wes Brown, cựu danh thủ từng 5 lần vô địch Premier League cùng Man Utd, bày tỏ quan điểm rõ ràng rằng CLB nên giữ đội trưởng của mình.

"Tôi rất thích Harry", Brown chia sẻ, "Nếu Michael Carrick tiếp tục dẫn dắt đội bóng, thì Harry chính là mẫu cầu thủ mà anh ấy cần".

Theo Brown, dù Man Utd đang có nhiều lựa chọn ở vị trí trung vệ như Matthijs de Ligt hay Leny Yoro, kinh nghiệm của Maguire vẫn mang giá trị đặc biệt.

"Harry đang ở giai đoạn chín của sự nghiệp. Cậu ấy hiểu trận đấu, hiểu vị trí và biết chính xác mình cần làm gì", cựu trung vệ người Anh nhận định.

Brown cũng dành nhiều lời khen cho tinh thần vượt khó của Maguire, người từng trải qua giai đoạn gần 18 tháng bị chỉ trích nặng nề. "Không dễ để trở lại sau quãng thời gian đó, nhưng Maguire đã làm được. Đó là bản lĩnh và cá tính rất lớn", Brown nói.

Trước những hoài nghi xoay quanh tốc độ của Maguire, Brown cho rằng đây không phải yếu tố quyết định với một trung vệ. “Phòng ngự không chỉ là chạy nhanh. Quan trọng là đọc tình huống và chọn vị trí. Harry rất thông minh trong khâu này,” ông nhấn mạnh. Brown cũng đánh giá cao khả năng không chiến và chơi bóng của Maguire, đặc biệt khi đá cặp cùng Lisandro Martínez.

Cựu cầu thủ Man Utd thừa nhận nếu không được gia hạn, Maguire sẽ không thiếu bến đỗ mới. Tuy nhiên, Brown tin rằng kịch bản lý tưởng nhất vẫn là trung vệ 32 tuổi tiếp tục gắn bó với Old Trafford. "Nếu là tôi, tôi muốn thấy Maguire ở lại, cạnh tranh công bằng và tiếp tục đóng góp cho đội bóng", ông kết luận.

