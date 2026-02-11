Bàn gỡ hòa muộn trước West Ham không chỉ giúp MU thoát thua, mà còn đưa Benjamin Sesko trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận.

Sesko ghi điểm mạnh mẽ trong mắt CĐV MU.

Manchester United rời London Stadium ở trận đấu thuộc vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2 với tỷ số hòa 1-1 trước West Ham United, nhưng tâm điểm của trận đấu lại thuộc về Benjamin Sesko. Tiền đạo người Slovenia vào sân từ ghế dự bị trong hiệp hai và ghi bàn ở phút bù giờ, qua đó giúp Manchester United tránh thất bại và kéo dài chuỗi trận tích cực tại Premier League.

MU hành quân tới London với phong độ cao dưới thời HLV tạm quyền Michael Carrick, khi toàn đội thắng bốn trận liên tiếp và duy trì vị trí trong nhóm cạnh tranh top 4. Tuy nhiên, trước một West Ham đang chiến đấu trụ hạng, đội khách gặp nhiều khó khăn trong việc tạo đột biến.

Hiệp một diễn ra chặt chẽ, nhịp độ thấp. MU kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng thiếu một điểm đến rõ ràng trong vòng cấm. Các pha triển khai thường dừng lại ở rìa khu vực nguy hiểm, khiến sức ép không đủ lớn để tạo khác biệt.

Bước sang hiệp hai, West Ham bất ngờ tăng tốc và mở tỷ số nhờ pha dứt điểm cận thành của Tomas Soucek. Bàn thua buộc Carrick phải thay đổi cách tiếp cận. Ông đưa Sesko vào sân, và ngay lập tức diện mạo hàng công MU thay đổi.

Sự xuất hiện của Sesko mang đến một trung phong đúng nghĩa. MU có thêm điểm tựa để đưa bóng vào khu vực cấm địa, đồng thời kéo giãn hàng thủ đối phương. Những pha bóng trở nên trực diện hơn, tốc độ tấn công được đẩy cao hơn. Sau nhiều nỗ lực, MU được đền đáp ở phút 90+6 khi Sesko băng cắt đúng thời điểm, dứt điểm gọn gàng để gỡ hòa.

Trên các diễn đàn người hâm mộ MU, Sesko nhận được nhiều lời khen. Không ít ý kiến cho rằng anh “giữ MU ở lại trận đấu”, thậm chí xứng đáng là cầu thủ hay nhất trận. Một số CĐV đề xuất Carrick nên trao cơ hội đá chính cho Sesko ở vòng đấu tiếp theo, khi hàng công MU tỏ ra thiếu sắc bén trước thời điểm anh xuất hiện.

Nhiều bình luận cũng thừa nhận MU “trông vô hại” trước khi Sesko vào sân, và gọi anh là “siêu dự bị mới” của đội bóng. Dù màn trình diễn chung của MU chưa thật sự thuyết phục, khoảnh khắc tỏa sáng của Sesko vẫn là điểm sáng lớn nhất.

Trận hòa giúp MU tránh thất bại đầu tiên dưới thời Carrick và tiếp tục giữ nhịp ổn định. Quan trọng hơn, nó mở ra thêm một phương án tấn công đáng tin cậy, khi Sesko đang dần tạo dựng niềm tin từ ban huấn luyện lẫn người hâm mộ.