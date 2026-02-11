Liverpool đàm phán bán Salah với giá rẻ

CLB chủ sân Anfield sẵn sàng để Mohamed Salah rời đi khi ngôi sao người Ai Cập sa sút phong độ.

Salah sắp rời Anfield?

Theo Foot Mercato, Al Ittihad chính thức bắt đầu đàm phán để chiêu mộ ngôi sao người Ai Cập ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm nay. Những đồn đoán về việc Salah rời Anfield gia tăng đáng kể từ thời điểm anh công khai chỉ trích huấn luyện viên Arne Slot sau trận hòa 3-3 trước Leeds United hồi tháng 12.

Về phía Salah, anh được cho là yêu cầu người đại diện tiến hành các cuộc đàm phán với Al Ittihad về một vụ chuyển nhượng trong mùa hè này. Được biết, tiền đạo 33 tuổi hiện cởi mở hơn với khả năng rời châu Âu, đặc biệt trong bối cảnh phong độ của anh ở mùa giải hiện tại không còn duy trì được sự bùng nổ quen thuộc.

Thương vụ này được đánh giá là có lợi cho tất cả các bên. Salah sẽ nhận được mức đãi ngộ tài chính khổng lồ, trong khi Liverpool có thể thu về một khoản phí chuyển nhượng thay vì đối mặt nguy cơ mất trắng trong tương lai. Đội chủ sân Anfield sẵn sàng chấp nhận mức giá khoảng 30 triệu euro cho ngôi sao của mình, thấp hơn rất nhiều so với con số ba năm trước.

Về phía Al Ittihad, việc chiêu mộ Salah được xem là bước đi chiến lược trong bối cảnh họ vừa chia tay nhiều trụ cột như Karim Benzema và N’Golo Kante.

Trong nhiều năm qua, viễn cảnh Salah chia tay Liverpool luôn được nhắc đến, đặc biệt là vào mùa hè năm ngoái trước khi anh ký hợp đồng mới có thời hạn hai năm. Trước đó, Al Ittihad từng gây chấn động khi đưa ra lời đề nghị lên tới 150 triệu bảng vào năm 2023, song Liverpool kiên quyết từ chối.