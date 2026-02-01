Salah lập hai kỷ lục trong một trận

Chỉ một pha kiến tạo trước Newcastle ở vòng 24 Premier League giúp Salah lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử giải đấu số một hành tinh.

Salah xô đổ hàng loạt kỷ lục tại Premier League. Ảnh: Reuters.

Trong chiến thắng 4-1 của Liverpool rạng sáng 1/2, Mohamed Salah tiếp tục để lại dấu ấn đậm nét và thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử Premier League. Ngôi sao người Ai Cập là cầu thủ đầu tiên chạm mốc 10 bàn thắng và kiến tạo trước một đối thủ tại giải đấu cao nhất xứ sương mù.

Thành tích ấy không chỉ cho thấy sự ổn định đáng kinh ngạc của Salah trước "Chích chòe", mà còn phản ánh tầm ảnh hưởng bền bỉ của anh suốt nhiều mùa giải.

Ở Premier League, Salah không chỉ là tay săn bàn hàng đầu mà còn là nguồn sáng tạo chủ lực trong lối chơi tấn công của Liverpool, thường xuyên tạo ra khác biệt bằng cả khả năng dứt điểm lẫn kiến tạo.

Đáng chú ý hơn, Salah còn đứng đầu danh sách những cầu thủ có số lần tham gia trực tiếp vào bàn thắng nhiều nhất tại một sân vận động trong lịch sử Premier League. Tại Anfield, anh chạm mốc 152 lần góp dấu giày vào bàn thắng, qua đó vượt qua hai biểu tượng của giải đấu là Thierry Henry tại Highbury và Wayne Rooney tại Old Trafford, những người cùng dừng ở con số 151.

Cột mốc này càng có ý nghĩa khi Anfield từ lâu được xem là "thánh địa" của Liverpool, nơi nhiều huyền thoại đã in dấu trong lịch sử CLB. Việc Salah vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng ấy cho thấy tầm vóc của anh trong kỷ nguyên hiện đại, cũng như vị thế đặc biệt mà cầu thủ người Ai Cập đang nắm giữ tại đội bóng áo đỏ.

Tính trong 10 năm qua, Salah cũng là cầu thủ có chỉ số G/A không có đối thủ tại Anh với 282 lần, bỏ xa người xếp sau là Bruno Fernandes với 128 lần.

Kể từ khi gia nhập Liverpool, Salah liên tục phá vỡ các kỷ lục cá nhân lẫn tập thể. Anh trở thành biểu tượng cho sự ổn định, hiệu quả và khát khao chinh phục ở Premier League.

Với những gì đã đạt được, Mohamed Salah không chỉ là trụ cột của Liverpool ở hiện tại, mà còn đang từng bước khẳng định mình như một trong những huyền thoại vĩ đại nhất của giải đấu.

Highlights Liverpool 4-1 Newcastle Rạng sáng 1/2, Liverpool đè bẹp Newcastle United với tỷ số 4-1 thuộc vòng 24 Premier League.