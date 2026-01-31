Liverpool gấp rút tìm hậu vệ sau chấn thương Frimpong

Chấn thương của Jeremie Frimpong buộc Liverpool phải kích hoạt phương án bổ sung lực lượng trước hạn chót chuyển nhượng, với Denzel Dumfries nổi lên như một mục tiêu tiềm năng.

Slot đau đầu vì vấn đề hàng thủ. Ảnh: Reuters.

Liverpool đối mặt với bài toán nhân sự nghiêm trọng ở hành lang phải, sau khi HLV Arne Slot xác nhận Jeremie Frimpong sẽ phải nghỉ thi đấu "vài tuần". Hậu vệ người Hà Lan dính chấn thương chỉ trong những phút đầu trận thắng Qarabag tại Champions League, khiến đội chủ sân Anfield rơi vào tình thế khó khăn trước lịch thi đấu dày đặc.

"Frimpong chắc chắn không thể ra sân trong trận tới. Cậu ấy sẽ vắng mặt vài tuần, dù mức độ chấn thương không nghiêm trọng như dự đoán ban đầu", Slot cho biết. Tuy nhiên, vấn đề của Liverpool không chỉ dừng lại ở đó.

Conor Bradley nghỉ hết mùa, trong khi Joe Gomez cũng không kịp bình phục cho trận gặp Newcastle cuối tuần này. Điều đó đồng nghĩa Liverpool không còn hậu vệ phải thực thụ trong tay.

Trong bối cảnh đó, theo nhà báo Gianluca Di Marzio, Liverpool chủ động liên hệ với Inter Milan để hỏi về khả năng chiêu mộ Denzel Dumfries. Hậu vệ 29 tuổi là cái tên giàu kinh nghiệm tại châu Âu, từng được đánh giá cao nhờ khả năng hỗ trợ tấn công và nền tảng thể lực sung mãn.

Frimpong phải nghỉ thi đấu vài tuần. Ảnh: Reuters.

Các cuộc thảo luận hiện vẫn ở giai đoạn thăm dò. Theo thông tin từ báo chí Italy, Inter đang cân nhắc phương án nhân sự trong trường hợp để Dumfries ra đi. Đội bóng áo xanh - đen đồng thời đẩy mạnh đàm phán chiêu mộ Brooke Norton-Cuffy từ Genoa, cầu thủ trưởng thành từ học viện Arsenal. Fabrizio Romano cho biết Inter đã tiến khá xa trong thương vụ này.

Song song, nhà báo Nicolo Schira tiết lộ Liverpool đã làm việc với đại diện của Dumfries để "thăm dò các điều kiện" của một thương vụ tiềm năng. Inter được cho là muốn mức phí khoảng 25 triệu euro cho hậu vệ người Hà Lan.

Dumfries mùa này không còn giữ vai trò tuyệt đối tại Inter do từng gặp chấn thương, nhưng năng lực của anh vẫn được thừa nhận. Trước đó, cựu tiền đạo tuyển Anh, Alan Shearer từng nhận định Dumfries có thể phù hợp với Liverpool nhờ khả năng chơi bùng nổ ở mặt trận tấn công.

Với thời gian không còn nhiều trước hạn chót chuyển nhượng, Liverpool buộc phải ra quyết định nhanh. Việc có kịp bổ sung một hậu vệ phải chất lượng hay không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng của họ trong giai đoạn then chốt của mùa giải.