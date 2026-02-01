Sao Liverpool khóc nức nở

Sự trở lại của Ibrahima Konate không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là khoảnh khắc giàu cảm xúc khi trung vệ người Pháp ghi bàn, góp phần ấn định chiến thắng 4-1 cho Liverpool trước Newcastle.

Highlights Liverpool 4-1 Newcastle Rạng sáng 1/2, Liverpool đè bẹp Newcastle United với tỷ số 4-1 thuộc vòng 24 Premier League.

Trong trận đấu với Newcastle United ở vòng 24 Premier League, trung vệ người Pháp là tác giả bàn thắng ấn định tỷ số 4-1, khép lại một buổi tối trọn vẹn cho đội chủ sân Anfield. Đó là lần ra sân đầu tiên của Konate sau biến cố lớn trong gia đình, khi cha của anh vừa qua đời ít ngày trước.

Konate được đồng đội ôm động viên sau khi bật khóc. Ảnh: Reuters.

Trung vệ sinh năm 1999 xin nghỉ thi đấu để lo việc riêng, rồi chủ động trở lại ngay khi cảm thấy đủ sẵn sàng. Liverpool lúc ấy cũng đang cần những điểm tựa về tinh thần lẫn chuyên môn trong giai đoạn có lịch thi đấu dày đặc.

Bàn thắng của Konate đến ở cuối trận, sau một tình huống phạt góc. Anh dâng cao, chọn vị trí chính xác và dứt điểm gọn gàng, không cho hàng thủ Newcastle cơ hội cản phá.

Khoảnh khắc bóng nằm trong lưới cũng là lúc Konate bật khóc, khi mọi cảm xúc dồn nén trong nhiều ngày được giải tỏa ngay trên sân cỏ. Sau trận, trung vệ người Pháp chia sẻ anh rất hạnh phúc nhưng khó diễn tả hết cảm xúc.

Konate thừa nhận: "Tôi rất hạnh phúc và không biết phải diễn tả cảm xúc của mình lúc này như thế nào. Hai tuần vừa qua là quãng thời gian rất khó khăn với tôi và gia đình. Nhưng đó là một phần của cuộc sống, và thật sự rất khó để chấp nhận". Anh cũng đăng một bức ảnh lên Instagram cá nhân, gửi một thông điệp đến người cha quá cố.

Chiến thắng 4-1 trước Newcastle giúp Liverpool duy trì đà hưng phấn, trong khi sự trở lại của Konate mang giá trị lớn hơn một bàn thắng. Đó là hình ảnh của một cầu thủ vượt qua nỗi đau cá nhân để cống hiến cho tập thể, đúng vào thời điểm đội bóng cần anh nhất.

