Thảm họa ập đến với Tottenham

Tottenham đang đối mặt với viễn cảnh mà ít người hâm mộ của họ dám nghĩ tới khi mùa giải bắt đầu: cuộc chiến trụ hạng tại Premier League.

Highlights Tottenham 1-2 Newcastle Tottenham tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược khi để thua 1-2 trước Newcastle ở vòng 26 Premier League rạng sáng 11/2.

Sau thất bại 1-2 trước Newcastle ngay trên sân nhà ở vòng 26 Premier League, Tottenham rơi vào khủng hoảng phong độ, khiến nguy cơ rớt hạng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Trận thua này đánh dấu thất bại thứ 15 của Tottenham dưới thời HLV Thomas Frank. Thống kê cho thấy chiến lược gia người Đan Mạch đang sở hữu tỷ lệ thắng thấp nhất trong số các HLV Tottenham ở kỷ nguyên Premier League, ở mức 27%.

Trong 16 trận gần nhất tại giải đấu, Spurs chỉ giành được vỏn vẹn hai chiến thắng, thành tích phản ánh rõ sự sa sút toàn diện của đội bóng.

Khi mùa giải 2025/26 chỉ còn khoảng hơn 10 vòng đấu, Tottenham bị kéo xuống nhóm nguy hiểm, thậm chí được xem có nguy cơ rớt hạng cao hơn một số đội mới lên hạng như Leeds hay Sunderland. Đây là kịch bản khó tin đối với một CLB từng thường xuyên cạnh tranh suất dự Champions League.

Tottenham thể hiện phong độ bạc nhược. Ảnh: Reuters.

Một trong những nguyên nhân khiến Tottenham đối diện nguy cơ rớt hạng là sự tiến bộ của các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. West Ham, dưới sự dẫn dắt của HLV Nuno Santo, đang cho thấy dấu hiệu hồi sinh mạnh mẽ. Trong 6 vòng gần nhất, đội bóng này giành được 10 điểm và thi đấu với tinh thần đầy gắn kết.

Trong khi đó, Tottenham lại thiếu cả sự ổn định lẫn niềm tin. Đội hình sứt mẻ vì chấn thương, phong độ đi xuống của nhiều trụ cột và tinh thần thi đấu thiếu nhiệt huyết khiến họ liên tục đánh rơi điểm số.

"Tottenham phải đối diện cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng thiếu đi sự tự tin cần thiết. Họ cũng không có những ngôi sao đủ sức làm đảo lộn cục diện", chuyên gia Michael Bridge của Sky Sports bình luận.

Thông thường, 40 điểm là mốc đủ để các CLB Premier League thoát cảnh rớt hạng. Hiện tại, Tottenham mới có 29 điểm. Sky Sports đánh giá nếu tiếp tục thể hiện phong độ bạc nhược, con số 40 điểm thậm chí là mục tiêu không hề dễ dàng với Tottenham.

Từ vị thế của một đội bóng từng thuộc nhóm cạnh tranh top 4, Tottenham giờ đây đang phải đối diện với nguy cơ xuống chơi ở Championship. Nếu không nhanh chóng cải thiện phong độ trong giai đoạn quyết định của mùa giải, viễn cảnh rớt hạng hoàn toàn có thể trở thành hiện thực với đội bóng thành London.

