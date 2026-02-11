Quá khó để đánh bại Carrick

Manchester United tiếp tục thể hiện sự ổn định khi kéo dài chuỗi 9 trận bất bại tại Premier League, dù chỉ giành kết quả hòa 1-1 trước West Ham United tại vòng 26 Premier League trên sân London Stadium rạng sáng 26/2.

Carrick vẫn chưa bị đánh bại.

Trận đấu giữa West Ham và Manchester United chỉ thực sự bùng nổ trong hiệp hai. Trong suốt hiệp một, hai đội chỉ tung ra đúng 2 cú sút trúng đích, mỗi bên một lần. Thế trận diễn ra chặt chẽ, tốc độ trung bình và thiếu những tình huống tấn công rõ ràng.

West Ham đã nghĩ về một chiến thắng khi trận đấu bước vào những phút bù giờ, tuy nhiên một lần nữa, Benjamin Sesko toả sáng ở phút 90+6 để để mang về 1 điểm cho MU.

Với cá nhân Michael Carrick, sau hai lần giữ chức HLV tạm quyền của MU, ông vẫn chưa nếm mùi thất bại. Người hâm mộ "Quỷ đỏ" đang rất kỳ vọng đội bóng sẽ duy trì mạch bất bại trong phần còn lại của mùa giải.

Theo thống kê, đội bóng áo đỏ đang sở hữu chuỗi bất bại dài nhất Premier League tính đến thời điểm hiện tại với 9 trận liên tiếp không thua. Đáng chú ý hơn, Manchester United cũng là đội duy nhất tại Premier League chưa thua trận nào trong năm 2026.

So với giai đoạn đầu mùa, đây là sự cải thiện rõ rệt về bản lĩnh và khả năng kiểm soát trận đấu. Manchester United không còn dễ sụp đổ khi gặp khó khăn, ngay cả trong những trận chơi không tốt. Trước West Ham, đội khách thi đấu thiếu sắc bén trong tấn công nhưng vẫn giữ được sự chắc chắn cần thiết để tránh thất bại.

Nicky Butt đánh giá rất cao MU dưới thời Carrick. Ảnh: Reuters.

Bình luận sau trận, cựu tiền vệ Nicky Butt đánh giá cao sự tiến bộ của đội bóng cũ: “Sáu tuần trước, Manchester United có lẽ đã thua trận này 0-2 hoặc 0-3. Giờ thì họ vẫn đứng vững.”

Chuỗi bất bại kéo dài tạo nền tảng tâm lý tích cực, song màn trình diễn trước West Ham cũng cho thấy đội bóng của Michael Carrick cần cải thiện nhịp độ tấn công và sự quyết đoán ở khu vực cuối sân.

Trận hòa tại London Stadium giúp Manchester United duy trì vị trí trong top 4 Premier League, dù khoảng cách với các đối thủ bám đuổi phía sau là rất mong manh.

Trong bối cảnh mùa giải bước vào giai đoạn then chốt, sự ổn định về kết quả đang là điểm tựa quan trọng nhất với Manchester United, ngay cả khi lối chơi chưa thực sự thuyết phục.

Highlights West Ham 1-1 Manchester United Rạng sáng 11/2, MU hòa West Ham với tỷ số 1-1 thuộc vòng 26 Premier League.