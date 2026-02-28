Barca từng từ chối đề nghị 250 triệu euro cho Messi

Lionel Messi từng được hỏi mua với giá kỷ lục thế giới nhưng anh đã từ chối và chọn ở lại Camp Nou.

Chelsea từng ra giá kỷ lục cho Messi.

Ở tuổi 38, Messi bước vào mùa giải mới cùng Inter Miami với tâm thế của một huyền thoại đang tận hưởng chương cuối trong sự nghiệp vĩ đại. Rời xa ánh đèn khốc liệt của bóng đá châu Âu, anh thi đấu tại MLS với nhịp độ chậm rãi hơn, nhưng đẳng cấp và tầm ảnh hưởng vẫn còn nguyên vẹn. Tuy nhiên, nhìn lại quá khứ, có thời điểm lịch sử bóng đá suýt rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Theo Fichajes, giữa thời kỳ đỉnh cao rực rỡ tại Barcelona khi Messi liên tiếp giành Quả bóng vàng và phá vỡ mọi kỷ lục ghi bàn, Chelsea từng gửi tới Camp Nou lời đề nghị gây chấn động. Đó là mức giá lên tới 250 triệu euro, vượt xa mặt bằng chuyển nhượng thời điểm đó.

"Tại Stamford Bridge, người ta tin rằng việc chiêu mộ cầu thủ hay thế giới sẽ đưa CLB London lên tầm vóc toàn cầu mới, đồng thời nâng vị thế Premier League trong cuộc đua quyền lực với La Liga", tờ báo Tây Ban Nha tiết lộ.

Ban lãnh đạo Barcelona khi ấy cân nhắc nghiêm túc. Khoản tiền khổng lồ có thể mở ra một chu kỳ tái thiết sớm hơn về tài chính lẫn chuyên môn. Nhưng quyết định cuối cùng không thuộc về họ. Messi nói không. Anh chọn ở lại, đặt tình cảm và sự gắn bó với đội bóng đã nuôi dưỡng mình từ La Masia lên trên tiền bạc và thử thách mới.

Lựa chọn ấy củng cố một kỷ nguyên vàng. Cùng Xavi và Iniesta, Messi định hình phong cách tiki-taka và đưa Barcelona thống trị Tây Ban Nha lẫn châu Âu. Nếu thương vụ xảy ra, cán cân quyền lực có thể thay đổi sâu sắc. Nhưng Messi ở lại, và bóng đá đi theo con đường anh chọn.