250 triệu euro không mua nổi Yamal

Chủ tịch Barcelona, Joan Laporta, một lần nữa xác nhận đội bóng từng từ chối đề nghị khổng lồ của PSG dành cho tiền đạo Lamine Yamal.

Yamal đang là một trong những cầu thủ đắt giá nhất thế giới. Ảnh: Reuters.

Phát biểu tại sự kiện ra mắt cuốn sách "Aixo hem salvat el Barca" (tạm dịch: Chúng tôi cứu Barca như thế nào), ông Laporta cho biết: "Khi PSG đề nghị 250 triệu euro cho Yamal và chúng tôi từ chối, cậu ấy mới chỉ 17 tuổi. Khi đó, một số người nghĩ rằng chúng tôi điên rồ".

Theo ông Laporta, đây không chỉ là quyết định về mặt tài chính mà còn là tuyên bố khẳng định niềm tin tuyệt đối vào tiềm năng phát triển của viên ngọc quý trưởng thành từ lò La Masia.

Theo nhà báo Fabrizio Romano, lời đề nghị khổng lồ từ PSG được đưa ra trước khi Yamal cùng đội tuyển Tây Ban Nha dự Euro 2024. Chính giải đấu này trở thành bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2007, khi anh thi đấu bùng nổ và nổi lên như một trong những gương mặt hay nhất giải.

Yamal là tương lai của Barcelona. Ảnh: Reuters.

Chủ tịch PSG, ông Nasser Al-Khelaifi, từng cho rằng Yamal có tiềm năng trở thành cầu thủ hay nhất thế giới trong tương lai. Lãnh đạo đội bóng nước Pháp sẵn sàng phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng cho một cầu thủ U18 nhưng vẫn nhận cái lắc đầu từ Barcelona.

Sau Euro 2024, giá trị và tầm ảnh hưởng của Yamal tăng vọt. Tại Barcelona, anh khẳng định vai trò quan trọng trong đội hình chính và được trao áo số 10, số áo biểu tượng từng gắn liền với những huyền thoại như Lionel Messi hay Ronaldinho.

Việc ban lãnh đạo Barcelona sẵn sàng từ chối con số 250 triệu euro khi cầu thủ còn rất trẻ cho thấy đội bóng xứ Catalonia xác định Yamal là trụ cột tương lai, thậm chí là biểu tượng mới của CLB.

Yamal hiện có hợp đồng với Barcelona đến tháng 6/2031, kèm điều khoản giải phóng lên tới 1 tỷ euro, con số gần như bất khả thi để phá vỡ.

