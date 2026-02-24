Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar xuống dốc khó tin

Một đoạn video ghi lại tình huống Neymar nỗ lực đuổi theo bóng trong trận đấu giữa Santos và Novorizontino đang gây xôn xao mạng xã hội.

Trong đoạn clip lan truyền sau trận thua 1-2 của Santos trước Novorizontino hôm 23/2, Neymar cố gắng đuổi theo bóng sát đường biên nhưng bất thành. Khoảnh khắc ấy khiến người hâm mộ bàng hoàng khi nhận ra chấn thương và tuổi tác ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngôi sao hàng đầu của bóng đá Brazil.

Không còn là những pha bứt tốc thanh thoát từng làm nên thương hiệu, Neymar để lộ những bước chạy nặng nề và chậm chạp, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi lo lắng về sự sa sút thể lực của anh.

Trên mạng xã hội, nhiều bình luận bày tỏ sự tiếc nuối. Có người cho rằng họ còn có thể chạy nhanh hơn Neymar ở tình huống đó, trong khi không ít CĐV thừa nhận “rất buồn khi thấy thần tượng trông như hết thời”.

Cũng ở trận đấu này, Neymar còn mắc lỗi trực tiếp khi chuyền hỏng, dẫn đến bàn thua của Santos. Thất bại 1-2 khiến đội bóng chủ quản của anh bị loại ngay từ tứ kết giải vô địch bang Sao Paulo. Bản thân cựu sao PSG cũng không ghi bàn hay có pha kiến tạo nào trong 90 phút thi đấu.

Màn trình diễn kém cỏi của Neymar đến vào thời điểm anh đang nỗ lực giành suất dự World Cup 2026 cùng tuyển Brazil dưới thời HLV Carlo Ancelotti. Giải đấu chỉ còn vài tháng nữa sẽ khởi tranh, nhưng cựu sao PSG chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng.

Ở tuổi 34, Neymar từng được xem là một trong những cầu thủ hay nhất thế hệ của mình, sánh ngang với Lionel Messi và Cristiano Ronaldo. Tuy nhiên, sự nghiệp của anh xuống dốc sau chấn thương nghiêm trọng khi thi đấu cho Al Hilal tại Saudi Arabia.

Neymar liên tiếp gặp vấn đề về thể trạng và chỉ có vỏn vẹn 7 lần ra sân trong hai năm tại Saudi Arabia. Nghiêm trọng nhất là ca đứt dây chằng chéo khi thi đấu cho tuyển Brazil năm 2023, mở đầu cho chuỗi chấn thương đầu gối tái phát kéo dài.

Đầu năm 2025, Neymar trở lại Santos với hy vọng tìm lại cảm hứng và thể trạng tốt nhất. Tuy nhiên, chấn thương phong độ thiếu ổn định khiến anh chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ. Màn trình diễn bất ổn này cũng đang đe dọa trực tiếp đến suất dự World Cup của Neymar.

