Việt Nam, Indonesia vẫn là niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á

U23 Indonesia và U23 Việt Nam phản ánh sự trỗi dậy mạnh mẽ của bóng đá Đông Nam Á trên bản đồ châu lục khi lần lượt vào tới bán kết ở 2 kỳ U23 châu Á liên tiếp.

Theo nhận định của trang ASEAN Football, việc U23 Indonesia dừng bước ở bán kết năm 2024 và U23 Việt Nam lỡ hẹn chung kết tại VCK U23 châu Á 2026 không đơn thuần là những thất bại mang tính kết quả. Ẩn sau đó là một thông điệp lớn hơn.

Ở đó, bóng đá Đông Nam Á đang từng bước khẳng định chỗ đứng, bằng bản lĩnh, tinh thần và năng lực cạnh tranh ngày càng rõ nét.

ASEAN Football cho rằng hai đội tuyển trẻ ở hai thời điểm khác nhau phản chiếu cùng một hình ảnh dám đối đầu, chơi sòng phẳng và không còn e ngại trước các ông lớn châu lục. U23 Indonesia năm 2024 bước ra sân khấu châu Á với sự tự tin của một thế hệ mới, chơi bóng hiện đại, giàu năng lượng và không ngại va chạm. Họ dừng lại ở bán kết, nhưng để lại dấu ấn đậm nét về tinh thần và cá tính thi đấu.

Đến năm 2026, U23 Việt Nam tiếp nối hành trình bằng một diện mạo quen thuộc nhưng được nâng tầm nhờ sự lì lợm hơn, chặt chẽ hơn và đặc biệt là không lùi bước trước áp lực. ASEAN Football nhấn mạnh việc thầy trò HLV Kim Sang-sik vào đến bán kết trong bối cảnh lịch thi đấu dày đặc, lực lượng bị bào mòn và đối thủ ngày càng mạnh cho thấy chiều sâu bản lĩnh đã trở thành đặc sản của bóng đá trẻ Việt Nam.

Hai kỳ U23 châu Á liên tiếp, bóng đá Đông Nam Á đều có đại diện vào tới bán kết.

Trang này nhấn mạnh bán kết không phải đích đến cuối cùng, nhưng là thước đo rõ ràng cho sự tiến bộ. Đông Nam Á giờ đây không còn xuất hiện ở các giải trẻ châu lục với tâm thế học hỏi đơn thuần, mà bước vào cuộc chơi bằng khát vọng cạnh tranh thật sự.

Những giọt nước mắt sau thất bại không còn là biểu hiện của sự cam chịu, mà phản ứng của những tập thể tin rằng họ xứng đáng đi xa hơn. "Thua một trận đấu, nhưng giành được sự tôn trọng", ASEAN Football viết. "Lỡ hẹn với chung kết, nhưng tiến gần hơn tới tương lai".

Từ Indonesia đến Việt Nam, thông điệp được gửi đi rất rõ ràng rằng bóng đá Đông Nam Á đang lớn lên, đứng cao hơn trên bản đồ châu lục. Và quan trọng hơn, hành trình ấy chưa dừng lại ở những trận bán kết, mà mới chỉ bắt đầu.

Highlights U23 Việt Nam 0-3 U23 Trung Quốc Đêm 20/1, U23 Việt Nam thua 0-3 trước U23 Trung Quốc và lỡ hẹn với tấm vé vào chung kết U23 châu Á 2026.

