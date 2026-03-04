Wolves tạo cơn địa chấn trước Liverpool

Bàn thua ở những giây cuối khiến thầy trò Arne Slot gục ngã 1-2 trước Wolves, nhận thất bại thứ 9 tại Premier League mùa này.

Wolves tạo ra bất ngờ trước Liverpool.

Liverpool rời Molineux rạng sáng 4/3 với thất bại 1-2 theo kịch bản không còn xa lạ. Họ cầm bóng nhiều hơn, tạo cảm giác chủ động, nhưng thiếu lực sát thương. Và khi trận đấu trôi về những phút cuối, sai số nhỏ cũng đủ khiến mọi nỗ lực sụp đổ.

Đây đã là trận thua thứ 9 của thầy trò Arne Slot tại Premier League mùa này. Con số ấy không thể xem là tai nạn.

Quyền kiểm soát không đồng nghĩa với quyền định đoạt

Wolves kết thúc hiệp một mà không tung ra nổi cú sút, chỉ số xG bằng 0.00. Thống kê ấy nói lên sự thận trọng của đội chủ nhà. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi cho Liverpool: trước một đối thủ gần như không phản kháng trong 45 phút đầu, họ đã làm được gì?

Câu trả lời là rất ít.

Liverpool kiểm soát bóng nhưng thiếu nhịp độ. Những pha triển khai bóng thiếu đột biến. Bộ ba Hugo Ekitike – Mohamed Salah – Cody Gakpo tiếp tục được tin dùng trận thứ sáu liên tiếp tại Premier League, song sự gắn kết chưa tạo ra khác biệt rõ ràng.

Việc đây là lần thứ 18 sau 29 vòng đấu Liverpool không ghi bàn trong hiệp một cho thấy vấn đề không nằm ở một trận đấu đơn lẻ. Đó là một xu hướng.

Khi cơ hội bị lãng phí, cái giá luôn chờ sẵn

Hiệp hai mang đến nhịp độ cao hơn. Liverpool suýt mở tỷ số từ tình huống phạt góc khi Ekitike đánh đầu nối. Bóng trôi sát vạch vôi, Curtis Jones chuẩn bị dứt điểm thì Cody Gakpo vô tình chạm bóng, khiến cơ hội biến thành pha bóng dội xà ngang khó tin.

Những khoảnh khắc như vậy thường quyết định cục diện. Liverpool không tận dụng được. Và họ trả giá.

Phút 78, Rodrigo Gomes ghi bàn từ pha kiến tạo của Tolo Arokodare. Đó là cú sút đầu tiên của Wolves trong trận. Một thống kê đủ sức làm đau bất kỳ đội bóng nào tự nhận mình kiểm soát thế trận.

Wolves thắp lại hy vọng trụ hạng sau chiến thắng trước Liverpool.

Liverpool phản ứng nhanh. Sai lầm của hàng thủ Wolves giúp Salah chấm dứt chuỗi 122 ngày không ghi bàn tại Premier League. Bàn gỡ mở ra hy vọng.

Nhưng hy vọng ấy không được chuyển hóa. Salah có thêm một tình huống phản công thuận lợi song không xử lý chính xác ở đường chuyền cuối. Van Dijk có cơ hội đánh đầu trong thời gian bù giờ nhưng không thắng được thủ môn.

Và rồi, ở phút 90+4, cú sút của Andre chạm Joe Gomez đổi hướng, khiến Alisson bất lực. Bàn thua ấy khép lại một buổi tối mà Liverpool tự làm khó mình nhiều hơn đối thủ.

Kiểm soát bóng không đủ để thắng. Cơ hội không tận dụng sẽ trở thành áp lực. Và khi sự tập trung không được duy trì đến giây cuối cùng, mọi thứ có thể sụp đổ.

Liverpool sẽ trở lại Molineux vào ngày 7/3 ở FA Cup. Nhưng trước khi nghĩ về cuộc tái đấu, họ cần tự hỏi vì sao một trận đấu tưởng như trong tầm tay lại kết thúc bằng thất bại - và vì sao kịch bản ấy lặp lại quá nhiều lần trong mùa giải này.

Trên bảng xếp hạng, trận thua Wolves giáng đòn mạnh vào cơ hội lọt vào top 4 của Liverpool. Hiện tại, thầy trò Slot có 48 điểm, kém đội xếp trên là Aston Villa khoảng cách 3 điểm. Tuy nhiên, "The Kop" đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.