Tuyên bố mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về khả năng tham dự World Cup 2026 của Iran đang khiến dư luận quốc tế dậy sóng.

Ông Trump nói về khả năng Iran dự World Cup. Ảnh: Reuters.

Trong cuộc phỏng vấn với Politico rạng sáng 4/3, ông Trump nói: “Tôi chẳng quan tâm (việc Iran dự World Cup). Tôi nghĩ Iran đã bị đánh bại một cách nặng nề. Họ đang trong tình trạng kiệt quệ”.

Phát biểu của ông Trump được cho là đi ngược với thông điệp mà FIFA liên tục nhấn mạnh trong thời gian qua: World Cup 2026 sẽ là giải đấu “an toàn và chào đón tất cả”. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino trước đó cũng khẳng định mục tiêu của tổ chức này là đảm bảo mọi đội tuyển đủ điều kiện đều có thể tham dự trong môi trường an ninh tối đa.

Iran sớm giành vé dự World Cup 2026 vào năm ngoái. Theo lịch dự kiến, đại diện châu Á sẽ thi đấu cả ba trận vòng bảng tại Mỹ. Tuy nhiên, căng thẳng leo thang tại Trung Đông sau các cuộc tấn công quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm dấy lên nghi ngờ về khả năng đội tuyển này có thể đến Mỹ tranh tài.

Iran có thể rút lui khỏi World Cup 2026.

Đại diện Liên đoàn Bóng đá Iran đã không có mặt tại cuộc họp chuẩn bị với các liên đoàn tham dự, diễn ra ở Atlanta tuần này. Sự vắng mặt này càng làm gia tăng những đồn đoán về khả năng Iran gặp trở ngại trong khâu tổ chức hoặc ngoại giao.

Ở chiều ngược lại, nhiều quan chức Mỹ bày tỏ quan điểm ủng hộ việc tách bạch thể thao và chính trị. Nghị sĩ Darin LaHood cho rằng đội tuyển Iran “xứng đáng góp mặt” sau khi vượt qua vòng loại khắc nghiệt, đồng thời khẳng định các cầu thủ không nên bị đánh đồng với những vấn đề chính trị. Ông cũng nhấn mạnh Mỹ có khả năng đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội tuyển nếu họ sang thi đấu.

Giám đốc điều hành Liên đoàn Bóng đá Mỹ, J.T. Batson, cũng bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ quan điểm của FIFA. Ông mong muốn một kỳ World Cup có sự tham gia của đầy đủ các đội tuyển đã giành quyền dự giải, bao gồm Iran.

Trong trường hợp Iran không thể hoặc không muốn tham dự, FIFA theo điều lệ có toàn quyền lựa chọn phương án thay thế hoặc điều chỉnh thể thức thi đấu. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, chưa có bất kỳ quyết định chính thức nào được đưa ra.

