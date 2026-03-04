Newcastle lao đao vì virus trước đại chiến

HLV Eddie Howe xác nhận một loại virus đang lây lan trong đội hình Newcastle, khiến nhiều cầu thủ không đạt thể trạng tốt trước trận gặp Manchester United và màn tái đấu Barcelona.

HLV Eddie Howe (phải) xác nhận một loại virus đang lây lan trong đội hình Newcastle

Chỉ còn một tuần trước khi Barcelona trở lại sân St. James’ Park ở Champions League, Newcastle phải đối mặt với bài toán lực lượng. Trong buổi họp báo trước vòng 29 Premier League gặp Manchester United hôm 3/3, HLV Eddie Howe thừa nhận đội bóng của ông đang bị ảnh hưởng bởi virus.

“Rõ ràng có một loại virus trong đội”, chiến lược gia người Anh nói thẳng. Cái tên mới nhất gặp vấn đề là Nick Woltemade.

Tiền đạo người Đức, được chiêu mộ hè qua với giá 80 triệu euro để thay Alexander Isak, không tập luyện những ngày qua. “Cậu ấy bị ốm. Chúng tôi sẽ tạo mọi điều kiện để cậu ấy có thể ra sân vào ngày mai”, Howe cho biết.

Ở trận thua 2-3 trước Everton hôm 28/2, Jacob Ramsey thậm chí nôn trên sân. Tiền vệ người Anh là tác giả bàn gỡ hòa cho Newcastle trước khi phải rời sân trong hiệp hai. Woltemade cũng bị thay ra ở trận này.

Tuy nhiên, tình trạng của Ramsey đã tích cực hơn. Theo Howe, cầu thủ này tập luyện tốt hôm qua và nhiều khả năng sẵn sàng cho cuộc tiếp đón Manchester United.

Trường hợp còn bỏ ngỏ là Tino Livramento. “Cậu ấy đang tiến gần đến ngày trở lại. Trận này có thể đến hơi sớm, nhưng chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ kịp”, HLV Newcastle chia sẻ.

Newcastle bước vào giai đoạn quan trọng khi phải căng sức ở Premier League lẫn Champions League. Trước mắt là Manchester United, và ngay sau đó là màn so tài với Barcelona. Vấn đề thể lực lúc này trở thành mối lo lớn nhất của đội chủ sân St. James’ Park.