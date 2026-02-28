Trippier xuất hiện cùng người mẫu OnlyFans giữa sóng gió đời tư

Hậu vệ 35 tuổi của Newcastle United xuất hiện cùng một người mẫu OnlyFans tại trung tâm thành phố, trong bối cảnh anh đã xác nhận ly thân và đang hoàn tất thủ tục ly hôn.

Đời tư của Kieran Trippier một lần nữa trở thành đề tài bàn tán tại Anh.

Đời tư của Kieran Trippier một lần nữa trở thành đề tài bàn tán tại Anh khi hậu vệ này bị bắt gặp đi ăn tối cùng Kehlani Webster, 21 tuổi, ở Newcastle.

Hai người dành vài giờ tại nhà hàng Babucho. Theo nhân chứng, họ đi cùng một nhóm bạn nữ và là những người rời đi sau cùng. Khi ra về trong cơn mưa lạnh, Trippier được cho là đã đưa áo khoác thể thao của mình cho Webster để cô giữ ấm.

Kehlani Webster hoạt động trên nền tảng OnlyFans và đồng thời làm việc tại một quán bar giải trí dành cho người lớn ở địa phương. Trên mạng xã hội, cô xây dựng hình ảnh cá nhân theo phong cách gợi cảm và táo bạo.

Sự xuất hiện lần này nối dài những ồn ào quanh đời tư của Trippier kể từ khi cuộc hôn nhân của anh rạn nứt. Tháng 6 năm ngoái, hậu vệ người Anh xác nhận anh và vợ Charlotte đã ly thân hơn một năm và đang tiến hành thủ tục ly hôn. Cặp đôi kết hôn năm 2016 và có ba con chung.

Trước đó, Trippier từng bị ghi hình trong một buổi vui chơi tại quán karaoke ở Newcastle cùng một phụ nữ khác. Anh cũng xuất hiện trong một số hình ảnh tiệc tùng tại Ibiza mùa hè năm ngoái. Những sự việc này diễn ra trước khi thông tin ly thân được công khai chính thức.

Kehlani Webster được nhìn thấy đi cùng Trippier.

Về phía Charlotte, truyền thông Anh cho biết cô đã chuyển chỗ ở cùng các con, rời vùng Đông Bắc để bắt đầu cuộc sống mới tại Cheshire. Biệt thự của gia đình ở Northumberland sau đó cũng được rao bán.

Ở khía cạnh chuyên môn, Trippier vẫn là một trong những cầu thủ giàu kinh nghiệm của Newcastle United. Dù mùa giải này anh chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và sự cạnh tranh vị trí, vai trò của hậu vệ 35 tuổi trong phòng thay đồ vẫn được đánh giá cao.

Đại diện của Trippier và Webster chưa đưa ra bình luận chính thức về buổi tối nói trên.

Trong bóng đá Anh, ranh giới giữa sân cỏ và hậu trường luôn mong manh. Và với những ngôi sao như Trippier, mỗi lần xuất hiện ngoài đời thường đều dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.