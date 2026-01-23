Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiền vệ Jadon Sancho của Aston Villa có một đêm thi đấu đáng nhớ tại đấu trường châu Âu.

Sancho tỏa sáng ở cúp châu Âu. Ảnh: Reuters.

Rạng sáng 23/1, bàn thắng duy nhất của Sancho giúp Aston Villa đánh bại Fenerbahce với tỷ số 1-0 ngay tại Istanbul, qua đó giành vé vào vòng 1/8 Europa League.

Phút 25 của trận đấu, Sancho tỏa sáng với một pha đánh đầu đầy ngẫu hứng nhưng chuẩn xác, mang về bàn mở tỷ số cho đại diện nước Anh. Đây cũng là pha lập công đầu tiên của ngôi sao thuộc biên chế MU kể từ khi khoác áo Aston Villa theo dạng cho mượn, và diễn ra ở thời điểm có ý nghĩa quan trọng với cá nhân anh.

Lần gần nhất Sancho ghi bàn tại đấu trường châu Âu, anh đã nâng cao một danh hiệu khi cùng Chelsea đánh bại Real Betis 4-1 trong trận chung kết Europa Conference League.

Bàn thắng tại Istanbul cũng giúp Sancho trở thành cầu thủ người Anh thứ hai ghi bàn cho bốn CLB khác nhau ở các giải đấu cúp châu Âu, gồm Borussia Dortmund, MU, Chelsea và Aston Villa, chỉ sau Peter Crouch.

Sancho anh 1

Sancho đi vào lịch sử bóng đá Anh. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, Sancho còn nằm trong nhóm hiếm hoi những cầu thủ Anh ghi bàn ở các giải đấu châu Âu trong tám mùa giải liên tiếp kể từ mùa 2018/19, sánh ngang với Harry Kane và Phil Foden.

Ở tuổi 25, Sancho trải qua quãng thời gian trầm lắng tại Premier League khi mới chỉ có hai lần đá chính mùa này trong màu áo Aston Villa. Tuy nhiên, khoảnh khắc tỏa sáng trước Fenerbahce có thể trở thành bước ngoặt quan trọng, mở ra hy vọng để anh hồi sinh sự nghiệp và tìm lại hình ảnh từng khiến cả châu Âu phải chú ý.

Duy Luân

Sancho Sancho aston villa

