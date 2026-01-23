Chuyện gì đang xảy ra với khung thành PSG?

Quyết định loại Donnarumma để đặt cược vào Chevalier đang khiến Luis Enrique đối mặt với một bài toán rủi ro, nơi Champions League không chấp nhận sự thiếu ổn định.

Lucas Chevalier đang vấp phải sự nghi ngờ ở Champions League.

Khi Luis Enrique lựa chọn gạt Gianluigi Donnarumma sang một bên để đưa Lucas Chevalier về trấn giữ khung thành Paris Saint-Germain, đó không chỉ là một quyết định chuyên môn. Đó là tuyên bố về quyền lực, về triết lý, và về niềm tin tuyệt đối của HLV vào con đường mình chọn.

Song, Champions League luôn là nơi thử thách khắc nghiệt nhất cho mọi canh bạc.

Chevalier đến Paris với hồ sơ đẹp: trẻ, tiến bộ nhanh, gây ấn tượng ở Ligue 1 trong màu áo Lille. PSG bỏ ra 40 triệu euro, kèm phụ phí có thể đẩy tổng giá trị lên 55 triệu. Đó là mức đầu tư lớn cho một thủ môn chưa từng đứng trước áp lực đỉnh cao của Champions League.

Luis Enrique gọi đó là “quyết định thể thao”, nhấn mạnh PSG cần một kiểu thủ môn khác. Vấn đề là “khác” không đồng nghĩa với “tốt hơn”, ít nhất là trong ngắn hạn.

Thực tế trên sân cỏ châu Âu đang phơi bày khoảng trống ấy. Chevalier không mắc những sai lầm thô, nhưng lại thiếu sự quyết đoán ở những khoảnh khắc then chốt. Trận thua 1-2 trước Sporting CP là ví dụ điển hình.

Một tình huống phạt góc hoàn toàn có thể được Chevalier xử lý gọn gàng hơn. Bàn thua ở phút bù giờ, nơi Luis Suarez tận dụng pha bóng bật ra, tiếp tục cho thấy sự do dự trong khoảnh khắc quyết định của Chevalier.

Những con số không biết nói dối. PSG để lọt lưới 10 bàn từ 22 cú sút trúng đích ở vòng bảng Champions League. Tỷ lệ ấy phản ánh một thực tế đáng lo: đội bóng không tạo được cảm giác an toàn ở vị trí quan trọng bậc nhất.

Với nhà đương kim vô địch châu Âu, đây là tín hiệu cảnh báo rõ ràng. Tham vọng bảo vệ danh hiệu, điều mà trong thế kỷ này chỉ Real Madrid từng làm được, đòi hỏi sự ổn định gần như tuyệt đối nơi khung gỗ.

Chính những nghi ngờ ấy buộc Luis Enrique phải xoay trục trong giai đoạn cuối năm 2025, trao cơ hội cho Matvey Safonov. Thủ môn người Nga không mang dáng vẻ của một ngôi sao hào nhoáng, nhưng lại sở hữu thứ PSG đang thiếu: sự lạnh lùng.

Màn trình diễn xuất sắc ở chung kết Cúp Liên lục địa, với bốn pha cản phá luân lưu trước Flamengo, giúp Safonov chiếm trọn niềm tin. Chỉ có chấn thương nghiêm trọng ở bàn tay mới đưa Chevalier trở lại vị trí số một.

Lucas Chevalier trong trận gặp Sporting.

Ở đấu trường quốc nội, Chevalier đang dần lấy lại hình ảnh. Ligue 1 không còn là nơi anh bị soi xét từng nhịp xử lý. Nhưng Champions League là câu chuyện khác.

Khi bản nhạc quen thuộc vang lên, áp lực dường như nặng hơn, và sự tự tin lại lung lay. Truyền thông Pháp không bỏ qua điều đó. Le Parisien gọi anh là “thiếu ổn định”, L’Equipe nhấn mạnh cuộc tranh luận về thủ môn PSG chưa hề khép lại, nhất là khi Safonov sắp trở lại.

Luis Enrique hiểu rõ bối cảnh ấy. Ông bảo vệ học trò, nhắc lại quy luật khắc nghiệt ở Paris: tân binh nào cũng bị mổ xẻ trong năm đầu tiên. Lập luận ấy không sai. Donnarumma từng mất bốn năm để thực sự được công nhận ở Champions League, dù tài năng không ai phủ nhận.

Nhưng sự khác biệt nằm ở chỗ: Donnarumma cuối cùng đã vượt qua. Còn Chevalier thì vẫn đang ở lằn ranh mong manh giữa niềm tin và hoài nghi.

PSG không thiếu kiên nhẫn, nhưng Champions League thì không chờ đợi. Hai trận sắp tới, gặp Auxerre và đặc biệt là Newcastle United, có thể trở thành bước ngoặt. Không chỉ cho Chevalier, mà cho chính Luis Enrique. Bởi nếu canh bạc này thất bại, câu hỏi không chỉ là phong độ của thủ môn, mà là cái giá của một quyết định đầy tính cá nhân ở đỉnh cao bóng đá châu Âu.