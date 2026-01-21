HLV Luis Enrique chỉ trích sự bất công của bóng đá sau khi PSG thua 1-2 trên sân Sporting, dù tạo ra thế trận vượt trội.

Luis Enrique bức xúc sau thất bại của PSG.

HLV Luis Enrique tỏ rõ sự tức giận sau trận thua 1-2 của Paris Saint-Germain trước Sporting Lisbon thuộc League Phase, Champions League rạng sáng 21/1. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha cho rằng đội bóng của ông xứng đáng giành chiến thắng và kết quả không phản ánh đúng cục diện trận đấu.

Phát biểu với Canal+ France, Luis Enrique khẳng định PSG là đội kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian. Ông nhấn mạnh các học trò đã chơi trận sân khách hay nhất từ đầu mùa, liên tục gây sức ép và buộc Sporting phải lùi sâu phòng ngự. “Kết quả này thật đáng thất vọng và bất công. Tôi chỉ thấy một đội bóng trên sân”, HLV của PSG nói.

Sự bức xúc của Luis Enrique càng lớn khi PSG tạo ra hàng loạt cơ hội nhưng không tận dụng được. Đội bóng Pháp tung ra tới 28 cú sút, có hai lần đưa bóng vào lưới đối phương nhưng đều không được công nhận. Ngược lại, Sporting tận dụng rất tốt những thời điểm hiếm hoi có cơ hội để định đoạt trận đấu.

Nhân vật quyết định kết cục là Luis Suarez. Tiền đạo này ghi cả hai bàn cho Sporting, trong đó có pha lập công ở những phút cuối, khiến PSG không kịp phản ứng. Trước đó, bàn gỡ hòa ở phút 78 của Khvicha Kvaratskhelia từng thắp lại hy vọng cho đội khách, nhưng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.

Trong buổi họp báo sau trận, Luis Enrique tiếp tục nhấn mạnh cảm giác bất công. Ông thừa nhận bóng đá có thể mang đến những đêm tuyệt vời cho HLV, nhưng cũng có lúc trở nên tàn nhẫn. Theo ông, PSG thua không phải vì kém hơn đối thủ, mà vì không chuyển hóa được ưu thế thành bàn thắng.

Thất bại tại Lisbon khiến cục diện bảng đấu trở nên phức tạp với PSG. Đội bóng Pháp không còn nhiều dư địa sai lầm và buộc phải giành kết quả thuận lợi ở lượt trận cuối. Trên sân nhà Paris, PSG sẽ đối đầu Newcastle United trong trận đấu mang tính quyết định cho cơ hội đi tiếp vào vòng knock-out.