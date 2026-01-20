Panenka hỏng ăn của Brahim Diaz gây bão dư luận

Trong lúc PSG chuẩn bị cho trận gặp Sporting tại Champions League, HLV Luis Enrique thẳng thắn bênh vực Brahim Diaz trước làn sóng chỉ trích dữ dội sau cú sút panenka hỏng ở chung kết CAN 2025.

Brahim Diaz sút phạt đền kiểu Panenka trong trận chung kết CAN 2025.

Cú sút phạt đền kiểu panenka không thành công của Brahim Díaz trong trận chung kết CAN 2025 tiếp tục tạo ra dư chấn lớn trong giới bóng đá. Tại Paris Saint-Germain, câu chuyện này cũng trở thành đề tài được bàn luận khi toàn đội đang tập trung chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Sporting Lisbon ở Champions League.

Phát biểu trong buổi họp báo hôm 20/1, hậu vệ Nuno Mendes được hỏi liệu anh có dám thực hiện một cú panenka trong trận chung kết hay không. Cầu thủ người Bồ Đào Nha lập tức tránh né: “Không, câu hỏi đó nên dành cho Brahim Diaz. Tôi chỉ tập trung cho PSG. Nếu một ngày nào đó tôi có cơ hội, hãy chờ xem lúc ấy. Điều quan trọng nhất lúc này là trận Sporting-PSG”.

Trước đó, cựu HLV Herve Renard của tuyển Morocco bày tỏ quan điểm cứng rắn khi cho rằng cú đá của Brahim là “không thể thông cảm” và mang tính “thiếu tôn trọng” với cả một quốc gia đã chờ đợi danh hiệu suốt nửa thế kỷ. Phát biểu này càng khiến làn sóng tranh cãi lan rộng, đặt Brahim Diaz vào tâm điểm chỉ trích.

Trái ngược với Renard, HLV trưởng PSG Luis Enrique lên tiếng bảo vệ tiền vệ thuộc biên chế Real Madrid. Nhà cầm quân người Tây Ban Nha tiết lộ toàn đội PSG đã nói về tình huống này ngay trên xe buýt.

“Ai cũng đang nhắc đến Brahim, nhưng tôi nhớ tới Zinedine Zidane, một vị thánh của bóng đá. Ông ấy từng làm điều tương tự trong một trận chung kết World Cup. Tôi cũng nhớ Sergio Ramos từng đá Panenka trong những trận đấu lớn. Khi ghi bàn, tất cả đều tung hô. Nhưng khi đá hỏng, mọi chỉ trích lại dồn lên một cầu thủ rất xuất sắc”, Luis Enrique nói.

Brahim Diaz bị chỉ trích vì sút Panenka quá mạo hiểm.

Cựu HLV tuyển Tây Ban Nha nhấn mạnh mình hiểu rõ Brahim Diaz, bởi chính ông từng triệu tập cầu thủ này lên đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha - trước khi Brahim quyết định chuyển sang khoác áo Morocco sau này. “Brahim là một cầu thủ đặc biệt. Những gì đang xảy ra với cậu ấy là không công bằng”, ông khẳng định.

Luis Enrique cũng kết luận bằng thông điệp mang tính giáo dục: “Tôi hiểu vì sao điều đó khó chấp nhận, nhưng đây chỉ là thể thao. Bạn phải chấp nhận cả chiến thắng lẫn thất bại. Không có thảm họa nào xảy ra chỉ vì một quả phạt đền. Điều quan trọng là những giá trị mà bóng đá truyền tải tới giới trẻ. Brahim không phải tội phạm hay người xấu. Cậu ấy chỉ là một cầu thủ trẻ đang trải qua giai đoạn khó khăn”.

Hôm 19/1, tuyển Morocco thua Senegal 0-1 ở chung kết cúp bóng đá châu Phi. Brahim Diaz bị chỉ trích là "tội đồ" của Morocco sau khi sút hỏng quả phạt đền ở phút bù giờ hiệp 2. Đáng chú ý, cầu thủ này thực hiện cú Panenka, nhưng cách sút quá hiền để thủ môn đối thủ dễ dàng cản phá.