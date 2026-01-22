Đội thứ 2 vào thẳng vòng knock-out Champions League

Rạng sáng 22/1, Bayern đánh bại Royale Union SG để trở thành đội thứ 2, sau Arsenal, giành vé vào thẳng vòng 16 đội giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu.

Kane tỏa sáng với cú đúp.

Dù được đánh giá vượt trội và chỉ cần một kết quả thuận lợi để chắc suất đi tiếp, nhà vô địch Đức lại trải qua một trận đấu không hề dễ dàng tại Allianz Arena.

Trong 30 phút đầu tiên, Harry Kane chỉ có một cơ hội đáng chú ý nhưng bị thủ môn Kjell Scherpen xuất sắc cản phá. Ngược lại, Union mới là đội tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm hơn trước giờ nghỉ, với các pha dứt điểm của Kevin Mac Allister và Promise David, buộc Manuel Neuer phải trổ tài cứu thua.

Bayern kiểm soát thế trận nhưng thiếu sắc bén trong hiệp một và bước vào giờ nghỉ với tỷ số 0-0. Tuy nhiên, kịch bản này khó kéo dài khi đội bóng xứ Bavaria nhanh chóng tăng tốc sau giờ nghỉ. Phút 46, từ quả phạt góc của Michael Olise, Kane dứt điểm cận thành mở tỷ số, chấm dứt chuỗi 3 trận tịt ngòi tại Champions League. Chỉ 3 phút sau, chính tiền đạo người Anh bị phạm lỗi trong vòng cấm và tự mình thực hiện thành công quả phạt đền, nâng tỷ số lên 2-0.

Thế trận trở nên phức tạp hơn khi Kim Min-jae nhận thẻ vàng thứ hai và bị truất quyền thi đấu. Dù vậy, Bayern vẫn giữ được sự chủ động. Kane có cơ hội hoàn tất hat-trick từ chấm 11m ở phút cuối nhưng cú sút của anh lại tìm đến xà.

Chung cuộc, Bayern giành chiến thắng thuyết phục, tiếp tục chuỗi bất bại trên sân nhà ở vòng bảng Champions League kéo dài từ năm 2013 và hiên ngang tiến vào vòng knock-out. Trong khi đó, Union Saint-Gilloise đối mặt với thử thách cực lớn ở lượt trận cuối khi phải chạm trán Atalanta đang đạt phong độ cao.