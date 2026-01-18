Bayern ngược dòng ngoạn mục

Rạng sáng 18/1, Bayern đánh bại Leipzig 5-1 ở vòng 18 Bundesliga trên sân khách.

Bayern bất bại sau 18 vòng (16 thắng, 2 hòa).

Màn trình diễn đầy cảm hứng của cầu thủ vào sân từ ghế dự bị Michael Olise đã giúp Bayern Munich lội ngược dòng ngoạn mục tại Red Bull Arena, qua đó tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại từ đầu mùa tại Bundesliga. Chiến thắng ấn tượng này cũng giúp “Hùm xám” nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi lên 11 điểm trên bảng xếp hạng.

Bước vào trận đấu với thành tích sân khách ấn tượng, Bayern sớm chịu sức ép lớn từ đội chủ nhà. Leipzig suýt chút nữa đã có bàn mở tỷ số khi Antonio Nusa đánh đầu chệch cột dọc ở cự ly gần sau pha chuyền ngược nguy hiểm của Yan Diomande. Ở chiều ngược lại, Lennart Karl bỏ lỡ cơ hội rõ ràng nhất của Bayern trong hiệp một khi thiếu quyết đoán trước khung thành Péter Gulácsi.

Sự phung phí cơ hội của đội khách đã phải trả giá. Phút cuối hiệp một, David Raum căng ngang chuẩn xác để Romulo Cardoso băng vào dứt điểm gọn gàng, giúp Leipzig vượt lên dẫn trước. Đội chủ nhà hoàn toàn có thể nhân đôi cách biệt nếu Nusa tận dụng cơ hội tốt hơn.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến ngay đầu hiệp hai. Sai lầm của Leipzig tạo điều kiện để Dayot Upamecano cướp bóng, trước khi Serge Gnabry dứt điểm lạnh lùng gỡ hòa ở phút 50. Bayern dần kiểm soát thế trận và hoàn tất màn lội ngược dòng ở phút 67, khi Harry Kane trừng phạt sai lầm của Ridle Baku để đưa đội khách vượt lên dẫn trước.

Từ đó, Michael Olise trở thành tâm điểm. Cầu thủ người Pháp kiến tạo cho Jonathan Tah và Aleksandar Pavlović ghi bàn, trước khi tự mình ấn định chiến thắng 5-1 bằng cú cứa lòng đẹp mắt. Trận thua nặng nề khiến Leipzig tụt xuống vị trí thứ tư, trong khi Bayern tiếp tục khẳng định vị thế số một của Bundesliga.

