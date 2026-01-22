Chuyện gì đang xảy ra với De Ligt?

Khả năng cao Matthijs de Ligt tiếp tục vắng mặt khi MU làm khách trên sân Arsenal thuộc vòng 23 Premier League vào tối 25/1.

De Ligt mất tích khỏi đội hình MU suốt thời gian qua do chấn thương.

MU đang gấp rút hoàn tất khâu chuẩn bị cho chuyến làm khách trên sân Emirates của Arsenal. Tuy nhiên, buổi tập mới nhất của đội bóng này ghi nhận sự vắng mặt của hai cầu thủ Matthijs de Ligt và Joshua Zirkzee.

Theo thông báo từ CLB, De Ligt chưa thể trở lại do chấn thương lưng kéo dài. Cầu thủ người Hà Lan không thi đấu cho MU kể từ tháng 11 năm ngoái và quá trình hồi phục diễn ra chậm hơn dự kiến. Đến thời điểm hiện tại, đội chủ sân Old Trafford chưa công bố mốc thời gian cụ thể cho ngày de Ligt tái xuất.

Đây là điều đáng tiếc với De Ligt. Ở nửa đầu mùa giải, trung vệ người Hà Lan chơi rất hay và trở thành trụ cột của hàng thủ "Quỷ đỏ". Sau khi cựu cầu thủ Juventus vắng mặt, MU sa sút và góp phần khiến HLV Ruben Amorim bị sa thải.

Ngoài ra, Zirkzee cũng không tham gia tập luyện cùng toàn đội. Tiền đạo này bị loại khỏi danh sách đăng ký thi đấu ở trận gặp Man City cuối tuần trước, sau đó được xác nhận gặp vấn đề về thể lực. MU chưa đưa ra kết luận cuối cùng về khả năng ra sân của Zirkzee trước Arsenal, nhưng việc anh không góp mặt trong buổi tập cho thấy nguy cơ vắng mặt là không nhỏ.

Ngược lại, Noussair Mazraoui được kỳ vọng sớm hội quân trở lại sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng đội tuyển Morocco tại Cúp châu Phi. Trong bối cảnh lực lượng thiếu hụt, MU vẫn quyết tâm gây bất ngờ cho Arsenal.

MU vừa đả bại Man City 2-0 và leo lên vị trí thứ 5 trên BXH Premier League. Hiện đội bóng này kém "Pháo thủ" 15 điểm.