Thể thao

MU bắt đầu thăm dò khả năng bổ nhiệm Niko Kovac

  • Thứ ba, 20/1/2026 16:20 (GMT+7)
  • 29 phút trước

MU chuẩn bị cho giai đoạn hậu Michael Carrick khi bất ngờ nhắm đến Niko Kovac cho vị trí HLV trưởng dài hạn.

MU quan tâm tới HLV Kovac.

Theo truyền thông châu Âu, ban lãnh đạo MU có những động thái ban đầu nhằm tìm kiếm HLV trưởng dài hạn, trong bối cảnh Carrick chỉ đảm nhiệm vai trò tạm quyền đến hết mùa 2025/26. Dù Carrick khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng 2-0 trước Man City hôm 17/1, tương lai lâu dài của cựu tiền vệ người Anh chưa được đảm bảo.

Thời gian qua, hàng loạt cái tên quen mặt liên tục được liên hệ với chiếc ghế nóng tại Old Trafford như Oliver Glasner, Gareth Southgate, Thomas Tuchel hay Julian Nagelsmann. Tuy nhiên, theo Sky Sports, MU âm thầm đưa Niko Kovac vào danh sách ứng viên tiềm năng cho vị trí HLV trưởng từ mùa hè.

Thông tin này được nhà báo Patrick Berger xác nhận. Kovac nhận được sự đánh giá cao tại Anh và từng là ứng viên của Chelsea sau khi đội bóng này chia tay Enzo Maresca. Trước đó, Tottenham cũng tiếp cận chiến lược gia người Croatia vào năm 2021 nhưng không thành công.

Hiện tại, Niko Kovac làm tốt công việc tại Dortmund. Đội bóng áo vàng-đen đứng thứ hai tại Bundesliga và xếp thứ 10 ở Champions League. Phong độ ổn định cùng kinh nghiệm dày dạn tại các CLB lớn như Bayern Munich, AS Monaco, Eintracht Frankfurt, Wolfsburg hay tuyển Croatia giúp Kovac trở thành cái tên đáng cân nhắc.

Đáng chú ý, MU được cho là đã liên hệ tìm hiểu về tình hình hợp đồng của Kovac, cho thấy sự quan tâm không dừng ở mức tin đồn.

Minh Nghi

