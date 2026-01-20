Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Thay đổi lớn của Carrick ở MU

  • Thứ ba, 20/1/2026 13:00 (GMT+7)
  • 24 phút trước

Michael Carrick mang đến luồng gió mới cho Manchester United khi đổi thời gian các buổi tập, khiến nhiều cầu thủ bất ngờ.

Trong ngày tái xuất Old Trafford, HLV tạm quyền Michael Carrick giúp MU gây bất ngờ lớn.

Theo The Times, Michael Carrick yêu cầu các buổi tập của Manchester United được rút ngắn về thời lượng nhưng đẩy cao cường độ, một thay đổi khiến không ít cầu thủ “sốc” với khối lượng và nhịp độ vận động ngay từ những ngày đầu. Chính cú hích đó tạo ra khác biệt tức thì.

Ngay buổi tập đầu tiên, diễn ra vào giữa tuần trước trận derby thắng Man City 2-0, bầu không khí tại Carrington đã hoàn toàn đổi khác.

Các nguồn tin nội bộ mô tả năng lượng trên sân tập thay đổi rõ rệt. Cầu thủ di chuyển nhiều hơn, tập trung cao hơn và thể hiện tinh thần tích cực hiếm thấy trong nhiều tháng.

Đó là tín hiệu lạc quan đầu tiên sau giai đoạn hỗn loạn dưới thời Ruben Amorim, khi MU rơi vào khủng hoảng với tỷ lệ thắng thấp kỷ lục và sự sa sút toàn diện về tinh thần.

Carrick không chỉ đơn thuần cắt ngắn thời gian tập để tránh quá tải. Triết lý ông áp dụng là chất lượng thay cho số lượng.

Mỗi buổi tập được thiết kế chặt chẽ, giàu mục tiêu và đòi hỏi sự tập trung cao độ. Các cầu thủ đặc biệt ấn tượng với mức độ chi tiết mà Carrick cùng ban huấn luyện mang lại, từ phân tích tình huống, chỉ dẫn kỹ thuật, cho đến việc chỉnh sửa từng động tác nhỏ trong xử lý bóng và di chuyển không bóng.

Một điểm cộng quan trọng khác nằm ở sự hòa quyện của ban huấn luyện mới. Carrick nhanh chóng xây dựng đội ngũ trợ lý có chiều sâu và tính bổ trợ cao, với Steve Holland trong vai trò trợ lý số một, Jonathan Woodgate, cộng sự cũ từ Middlesbrough, cùng Jonny Evans, cựu đồng đội am hiểu phòng thay đồ Old Trafford.

Giới chuyên môn Anh đánh giá đây là sự kết hợp hài hòa giữa kinh nghiệm, cá tính và chuyên môn, tạo nên một tập thể huấn luyện vững vàng ngay từ giai đoạn khởi đầu.

Sự cân bằng đó giúp Carrick truyền tải ý tưởng một cách trôi chảy, từ cấu trúc chiến thuật tổng thể đến từng chi tiết cá nhân. Quan trọng hơn, các cầu thủ nhanh chóng cảm nhận được sự gắn kết và định hướng rõ ràng, điều họ thiếu trong giai đoạn trước.

Những thay đổi này không dừng lại trên sân tập. Chỉ sau vài buổi làm việc, MU đã thể hiện một bộ mặt khác hẳn trong trận derby Manchester, đánh bại Man City 2-0 đầy thuyết phục. Đó là minh chứng rõ ràng cho việc “năng lượng mới” tại Carrington đang được chuyển hóa thành kết quả thực tế.

