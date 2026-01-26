Điều kiện để Alonso dẫn dắt Liverpool

Xabi Alonso chỉ dẫn dắt Liverpool nếu được bảo đảm về định hướng chuyên môn và lực lượng đủ chất lượng để hiện thực hóa triết lý của mình.

Alonso thu hút nhiều CLB ở Anh. Ảnh: Reuters.



Truyền thông Anh xác nhận Liverpool có cuộc gặp kín với đại diện của Xabi Alonso tại Tây Ban Nha. Cuộc trao đổi không dừng ở mức thăm dò, mà đi sâu vào các điều kiện then chốt nếu Alonso tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Anfield.

Trọng tâm lớn nhất nằm ở nhân sự. Alonso được cho là nêu rõ những mục tiêu chuyển nhượng mà ông coi là phù hợp với lối chơi pressing cường độ cao, kiểm soát không gian và chuyển trạng thái nhanh.

Các cái tên được đề xuất gồm Micky van de Ven, Adam Wharton, Bradley Barcola và Michael Olise. Đây là nhóm cầu thủ trẻ, giàu năng lượng, có thể đáp ứng yêu cầu chiến thuật khắt khe.

Ngoài ra, Alonso cũng muốn có quyền chủ động nhất định trong hoạch định chuyên môn, từ cấu trúc đội hình đến kế hoạch xây dựng dài hạn. Đây được xem là điều kiện tiên quyết, phản ánh cách ông từng làm việc tại Bayer Leverkusen, nơi HLV và bộ phận thể thao có sự đồng thuận cao.

Những động thái này diễn ra trong bối cảnh tương lai của Arne Slot không còn chắc chắn. Để tránh rơi vào khoảng trống quyền lực, Liverpool cũng chuẩn bị sẵn phương án ngắn hạn. Steven Gerrard được cho là sẵn sàng tiếp quản đội bóng trong thời gian chuyển giao nếu được yêu cầu. Các cuộc trao đổi ban đầu đã diễn ra, cho thấy CLB muốn giữ thế chủ động.

Mùa này, "The Kop" sa sút dù chi đậm đón hàng loạt tân binh đắt giá. Trận thua ngược 2-3 trước Bournemouth rạng sáng 25/1 đánh dấu thất bại thứ 7 của nhà đương kim vô địch Premier League.Sau 23 trận, Liverpool đứng thứ 6 và kém Arsenal tận 14 điểm.