Liverpool đàm phán với Alonso

  Chủ nhật, 25/1/2026 19:38 (GMT+7)
HLV Arne Slot đối mặt với nguy cơ bị sa thải khi Liverpool bắt đầu liên hệ Xabi Alonso.

Alonso là ứng cử viên số 1 thay thế Slot ở Liverpool.

Liverpool đang âm thầm xây dựng các phương án dự phòng cho vị trí thuyền trưởng, trong bối cảnh Arne Slot gây thất vọng sau chuỗi kết quả nghèo nàn ở mùa giải năm nay. Trận thua ngược 2-3 trước Bournemouth rạng sáng 25/1 đánh dấu thất bại thứ 7 của nhà đương kim vô địch Premier League.

Slot tạo dấu ấn mạnh mẽ ngay mùa đầu tiên kế nhiệm Jurgen Klopp. Tuy nhiên, mùa giải này lại chứng kiến sự chật vật kéo dài, bất chấp đội hình được đầu tư mạnh tay. Hiệu quả thi đấu không tương xứng với mức chi tiêu khiến ban lãnh đạo không thể không tính toán cho tương lai.

Alonso nổi lên như lựa chọn mang tính biểu tượng lẫn chuyên môn. Dù chỉ gắn bó 7 tháng với Real Madrid, chiến lược gia 44 tuổi vẫn được đánh giá cao nhờ kỳ tích vô địch Bundesliga cùng Bayer Leverkusen. AS cho biết Liverpool sớm liên hệ Alonso để thăm dò khả năng hợp tác, với tầm nhìn cho mùa giải 2026/27.

Alonso được cho là sẵn sàng lắng nghe các đề nghị hấp dẫn và tin rằng mình sẽ luôn được chào đón tại Anfield. Các cuộc trao đổi ban đầu với người đại diện của Alonso được mô tả là tích cực, mang lại sự yên tâm nhất định cho "The Kop" nếu phải chia tay Slot.

Ở Anfield lúc này, chưa có quyết định nào được đưa ra. Nhưng rõ ràng, cái tên Alonso xuất hiện vào thời điểm nhạy cảm là bằng chứng cho thấy Liverpool đang chuẩn bị cho một sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo.

Minh Nghi

