Liverpool gục ngã phút 90+4

Thất bại kịch tính trên sân Bournemouth không chỉ chấm dứt chuỗi bất bại của Liverpool, mà còn phơi bày những vấn đề dai dẳng trong hệ thống của Arne Slot, đặc biệt ở hàng phòng ngự.

Liverpool nhận bàn thua quyết định ở phút 94, khi Amine Adli tung cú dứt điểm gần như ở pha bóng cuối cùng của trận đấu. Đó là cái kết cay đắng cho đội khách, trong một trận đấu mà họ đã nhiều lần tự đặt mình vào thế khó.

Với Bournemouth, bàn thắng muộn là phần thưởng cho sự kiên trì, trong bối cảnh đội bóng của HLV Andoni Iraola chỉ có chiến thắng thứ tư tại Premier League kể từ đầu tháng 10.

Ở trận đấu thuộc vòng 23 Premier League rạng sáng 25/1, Liverpool nhập cuộc thiếu chắc chắn và để thủng lưới hai bàn chỉ trong bảy phút ở hiệp một. Sang hiệp hai, HLV Arne Slot điều chỉnh hệ thống và thay đổi nhân sự. Nỗ lực ấy được đền đáp bằng siêu phẩm sút xa phút 80 của Dominik Szoboszlai, giúp đội khách gỡ hòa 2-2 và giành lại thế trận trong quãng cuối.

Tuy nhiên, khi Liverpool đang có đà tâm lý tốt, sai lầm lại xuất hiện. Trung vệ Joe Gomez dính chấn thương đúng thời điểm Bournemouth tổ chức tấn công, khiến đội khách chơi thiếu người trong vài phút. Từ tình huống hỗn loạn đó, Bournemouth ghi bàn quyết định, khép lại mọi hy vọng của Liverpool.

Thất bại này chấm dứt chuỗi 13 trận bất bại trên mọi đấu trường của Liverpool, kéo dài từ giữa tháng 11. Trong năm vòng Premier League gần nhất, họ chỉ giành được bốn điểm. Đáng chú ý, Mohamed Salah tiếp tục mờ nhạt trong lần đá chính thứ hai liên tiếp sau cúp bóng đá châu Phi 2025, trong khi hai cánh không tạo được đột biến cần thiết.

Ở hàng thủ, Virgil van Dijk mắc lỗi ở bàn thua đầu tiên, dù anh cũng ghi bàn gỡ cho Liverpool bằng một pha đánh đầu. Trong suốt trận đấu, trung vệ người Hà Lan phải đá cặp với ba đối tác khác nhau, phản ánh rõ sự thiếu ổn định nơi tuyến phòng ngự.

Về phía Bournemouth, đây là chiến thắng mang ý nghĩa tinh thần lớn. Đội chủ sân Vitality giành bảy điểm trong ba trận gần nhất và vươn lên vị trí thứ 13. Trong bối cảnh thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương, tập thể của Iraola vẫn chơi kỷ luật và tận dụng tốt những khoảnh khắc quyết định.

Với Liverpool, trận thua phút chót không chỉ là một cú sảy chân. Nó đặt ra câu hỏi về chiều sâu đội hình, khả năng phòng ngự và sự bền bỉ của tập thể dưới thời Arne Slot, khi mùa giải đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt hơn.