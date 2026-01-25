Van Dijk gây phẫn nộ

Trung vệ Virgil van Dijk trở thành tâm điểm chỉ trích sau màn trình diễn đáng quên trong thất bại 2-3 của Liverpool trước Bournemouth ở vòng 23 Premier League, rạng sáng 25/1.

Van Dijk vướng chỉ trích. Ảnh: Reuters

Highlights Bournemouth 3-2 Liverpool Liverpool gây thất vọng khi để thua 2-3 trên sân ở Bournemouth ở vòng 23 Premier League rạng sáng 25/1.

Trung vệ người Hà Lan bị cho là mắc sai lầm cơ bản, trực tiếp dẫn đến bàn mở tỷ số của đội chủ nhà Bournemouth. Tình huống xảy ra vào giữa hiệp một, khi Bournemouth thực hiện một đường bóng dài tưởng như không quá nguy hiểm.

Van Dijk phán đoán sai điểm rơi và không thể phá bóng dứt khoát. Alex Scott nhanh chóng chớp thời cơ, cướp bóng rồi thực hiện đường căng ngang để Evanilson dứt điểm, đưa Bournemouth vươn lên dẫn trước.

Dù Van Dijk phần nào chuộc lỗi bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số trước giờ nghỉ, Liverpool vẫn không thể tránh khỏi thất bại. Bàn thắng muộn của Amine Adli ấn định chiến thắng 3-2 cho Bournemouth.

Làn sóng chỉ trích Van Dijk tăng cao trên mạng xã hội sau thất bại của Liverpool. Một tài khoản nhận định đội trưởng Liverpool “phòng ngự hời hợt, quá chủ quan” và cho rằng anh “khiến đội bóng phải trả giá bằng khoảng 10 bàn thua từ đầu mùa”. Ý kiến này nhanh chóng nhận được sự đồng tình lớn từ cộng đồng mạng.

Van Dijk mắc lỗi trước Bournemouth. Ảnh: Reuters

Không ít người thậm chí đặt dấu hỏi về đẳng cấp và vị thế của Van Dijk trong hàng ngũ những trung vệ hàng đầu Premier League. Một CĐV gay gắt cho rằng cầu thủ sinh năm 1991 “bị thổi phồng quá mức”, thường xuyên mắc lỗi nhưng lại có xu hướng đổ trách nhiệm cho đồng đội sau mỗi tình huống không thành công.

Ngay cả những người từng ủng hộ Van Dijk cũng bắt đầu bày tỏ sự thất vọng. Một ý kiến cho rằng họ vẫn dành tình cảm cho trung vệ người Hà Lan, nhưng không chấp nhận thái độ giơ tay phàn nàn, chỉ trỏ đồng đội mỗi khi bản thân mắc sai lầm.

Thậm chí, có CĐV bi quan nhận định Van Dijk đã qua thời đỉnh cao và không còn phù hợp với cường độ khắc nghiệt của môi trường Premier League.

Thua Bournemouth, Liverpool giậm chân ở vị trí thứ tư, kém đội xếp trên là Aston Villa 7 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn 1 trận.

Xem Ngoại Hạng Anh trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, đăng ký ngay tại: https://fptplay.go.link/dQzQD