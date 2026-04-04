Hình ảnh Bellingham gây tranh cãi

  • Thứ bảy, 4/4/2026 09:18 (GMT+7)
Tấm tifo cổ động gắn với hình ảnh Jude Bellingham bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ Birmingham City.

Birmingham coi Bellingham là huyền thoại đội bóng.

Birmingham trưng bày tấm tifo ở trận thua Blackburn Rovers 0-1 tại Championship hôm 3/4. Bellingham xuất hiện cùng các huyền thoại CLB như Trevor Francis, cùng nhân vật hư cấu Tommy Shelby trong loạt phim Peaky Blinders. Ý tưởng nhằm tôn vinh bản sắc địa phương của thành phố Birmingham, vốn là nơi bộ phim nổi tiếng được sản xuất.

Tuy nhiên, cách triển khai lại không nhận được sự đồng thuận. Làn sóng chỉ trích bùng nổ sau khi CLB đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, kèm việc gắn thẻ Netflix và tài khoản phim liên quan.

Nhiều CĐV cho rằng hành động này mang màu sắc quảng bá thương mại, làm giảm giá trị truyền thống của hoạt động cổ động vốn được xem là thiêng liêng trên khán đài.

"Thật kỳ lạ ở nhiều khía cạnh", một người hâm mộ bình luận. Những ý kiến khác thậm chí gọi đây là "đáng xấu hổ" hay "thảm họa", cho rằng CLB đi quá xa khi pha trộn bóng đá với yếu tố giải trí đại chúng.

Dù vậy, vẫn có một bộ phận CĐV nhìn nhận tích cực hơn, đánh giá tấm tifo là điểm sáng hiếm hoi trong trận đấu thất vọng của đội nhà.

Đáng chú ý, mối liên hệ giữa Birmingham và Bellingham luôn được duy trì chặt chẽ. Tài năng trưởng thành từ học viện CLB ra mắt đội một ở tuổi 16 trước khi chuyển sang Borussia Dortmund, rồi tiếp tục tỏa sáng tại Real Madrid.

Thế nhưng, sự cố lần này cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo và phản cảm trong văn hóa cổ động, đặc biệt khi yếu tố thương mại đan xen vào những giá trị truyền thống của bóng đá.

Klopp sẽ dụng binh thế nào nếu tiếp quản Real Madrid Nếu ngồi vào ghế nóng tại Bernabeu, Klopp nhiều khả năng sẽ xây dựng thứ bóng đá giàu năng lượng, pressing quyết liệt và buộc ''Galacticos'' phải vận hành như một cỗ máy đúng nghĩa.

Real Madrid 'thoát hiểm' sau FIFA Days

Không tổn thất lực lượng nhưng câu chuyện của Bellingham để lại dấu hỏi trước giai đoạn quyết định của mùa giải.

06:45 2/4/2026

Tình thế đảo ngược với Bellingham

Tương lai của Jude Bellingham tại Real Madrid trở thành bài toán nan giải khi phong độ, chấn thương và chiến thuật mới cùng lúc đặt anh vào thế khó trước trận derby Madrid.

16:00 21/3/2026

Bạn gái Bellingham gợi cảm

Người mẫu Ashlyn Castro làm dậy sóng mạng xã hội với loạt ảnh gợi cảm, hé lộ cuộc sống xa hoa của mình.

15:23 14/3/2026

Minh Nghi

MU lai bi chi trich vu McTominay hinh anh

MU lại bị chỉ trích vụ McTominay

3 giờ trước 11:15 6/4/2026



Theo cựu danh thủ Gary Pallister, MU mắc sai lầm khi để tiền vệ Scott McTominay ra đi với mức giá 26 triệu bảng vào năm 2024.

