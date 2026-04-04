Hình ảnh Bellingham gây tranh cãi

Tấm tifo cổ động gắn với hình ảnh Jude Bellingham bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi dữ dội trong cộng đồng người hâm mộ Birmingham City.

Birmingham coi Bellingham là huyền thoại đội bóng.

Birmingham trưng bày tấm tifo ở trận thua Blackburn Rovers 0-1 tại Championship hôm 3/4. Bellingham xuất hiện cùng các huyền thoại CLB như Trevor Francis, cùng nhân vật hư cấu Tommy Shelby trong loạt phim Peaky Blinders. Ý tưởng nhằm tôn vinh bản sắc địa phương của thành phố Birmingham, vốn là nơi bộ phim nổi tiếng được sản xuất.

Tuy nhiên, cách triển khai lại không nhận được sự đồng thuận. Làn sóng chỉ trích bùng nổ sau khi CLB đăng tải hình ảnh trên mạng xã hội, kèm việc gắn thẻ Netflix và tài khoản phim liên quan.

Nhiều CĐV cho rằng hành động này mang màu sắc quảng bá thương mại, làm giảm giá trị truyền thống của hoạt động cổ động vốn được xem là thiêng liêng trên khán đài.

"Thật kỳ lạ ở nhiều khía cạnh", một người hâm mộ bình luận. Những ý kiến khác thậm chí gọi đây là "đáng xấu hổ" hay "thảm họa", cho rằng CLB đi quá xa khi pha trộn bóng đá với yếu tố giải trí đại chúng.

Dù vậy, vẫn có một bộ phận CĐV nhìn nhận tích cực hơn, đánh giá tấm tifo là điểm sáng hiếm hoi trong trận đấu thất vọng của đội nhà.

Đáng chú ý, mối liên hệ giữa Birmingham và Bellingham luôn được duy trì chặt chẽ. Tài năng trưởng thành từ học viện CLB ra mắt đội một ở tuổi 16 trước khi chuyển sang Borussia Dortmund, rồi tiếp tục tỏa sáng tại Real Madrid.

Thế nhưng, sự cố lần này cho thấy ranh giới mong manh giữa sáng tạo và phản cảm trong văn hóa cổ động, đặc biệt khi yếu tố thương mại đan xen vào những giá trị truyền thống của bóng đá.

