Tình thế đảo ngược với Bellingham

Tương lai của Jude Bellingham tại Real Madrid trở thành bài toán nan giải khi phong độ, chấn thương và chiến thuật mới cùng lúc đặt anh vào thế khó trước trận derby Madrid.

Vị thế của Bellingham ở Real Madrid xuống thấp.

Jude Bellingham tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi tại Real Madrid khi trận derby thành Madird đang đến gần. HLV Alvaro Arbeloa đứng trước bài toán khó về việc có nên trao suất đá chính cho tiền vệ người Anh.

Tình hình hiện tại gợi lại ký ức không mấy dễ chịu hồi tháng 9, khi Bellingham trở lại đội hình chính sau ca phẫu thuật vai. Ở trận derby trên sân Metropolitano, Real Madrid dưới thời Xabi Alonso thảm bại 2-5. Bellingham, trong lần đầu đá chính sau quãng nghỉ dài, thi đấu mờ nhạt và trở thành tâm điểm chỉ trích. Đó cũng là bước ngoặt khiến mối quan hệ giữa anh và HLV trở nên căng thẳng.

Dù vậy, tiền vệ người Anh từng có giai đoạn bùng nổ ngắn ngủi vào cuối tháng 10 với các bàn thắng trước Juventus, Barcelona và Valencia. Nhưng sự ổn định là điều anh chưa thể duy trì. Những kết quả thất vọng sau đó, cùng tin đồn ngoài sân cỏ, càng khiến Bellingham không thực sự hòa hợp với hệ thống chiến thuật.

Dưới thời Alvaro Arbeloa, tình thế càng trở nên nhạy cảm. Real Madrid đang cho thấy dấu hiệu khởi sắc rõ rệt ngay cả khi không có Bellingham. Sự xuất hiện của Thiago Pitarch giúp tuyến giữa cân bằng, trong khi Arda Guler trưởng thành nhanh chóng. Bộ đôi Aurelien Tchouameni và Federico Valverde gần như không thể thay thế, còn hàng công với Vinicius Junior và Kylian Mbappe vẫn duy trì sức công phá cao.

Bellingham không còn là bất khả xâm phạm ở Bernabeu.

Chấn thương gân kheo gặp phải từ ngày 1/2 khiến Bellingham chưa thi đấu trở lại. Trong bối cảnh đội bóng đang vận hành trơn tru, việc tái hòa nhập của ngôi sao người Anh trở thành bài toán khó.

Phát biểu sau chiến thắng trước Man City, Arbeloa gửi thông điệp rõ ràng: "Đây là con đường chúng tôi phải đi, với bất kỳ ai ra sân. Nếu không đạt 100%, bất cứ đối thủ nào cũng có thể đánh bại chúng tôi".

Giữa lúc tương lai tại CLB còn chưa rõ ràng, Bellingham vẫn được triệu tập lên tuyển Anh cho loạt giao hữu với Uruguay và Nhật Bản, dù chưa thi đấu phút nào trong hơn một tháng. Quyết định này gây tranh cãi trong chính nội bộ Real Madrid.

Derby đang đến gần và một lần nữa, câu hỏi về Bellingham lại trở thành tâm điểm. Đó không chỉ là lựa chọn chiến thuật, mà còn là phép thử cho vị thế của anh trong đội hình Real Madrid hiện tại.

