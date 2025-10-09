Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Neymar trở lại châu Âu?

  Thứ năm, 9/10/2025 06:00 (GMT+7)
Việc trở lại châu Âu thi đấu vào mùa giải 2025/26 sẽ là cơ hội lý tưởng để Neymar lấy lại phong độ trước kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada.

Hiện tại, vẫn chưa rõ Neymar sẽ tiếp tục hành trình của mình ở đâu.

Theo Globo, Napoli từng tiến hành đàm phán để chiêu mộ Neymar hồi tháng 5. Tuy nhiên, thay vì hoàn tất thương vụ với Neymar, đội bóng Serie A cuối cùng quyết định ký hợp đồng với Kevin De Bruyne từ Manchester City.

Quyết định này đặt dấu hỏi lớn về tương lai của Neymar, người chỉ mới trở lại Santos đầu năm nay. Truyền thông Brazil tin rằng cựu sao Barcelona cởi mở với ý tưởng trở lại châu Âu thi đấu, nhất là khi anh nhận không ít chỉ trích trong giai đoạn khoác áo Santos thời gian qua.

Hợp đồng của Neymar với Santos cũng chỉ còn kéo dài đến tháng 12 năm nay. Sau 9 tháng kể từ khi về quê nhà thi đấu, Neymar chỉ ra sân vỏn vẹn 12 trận, ghi được 3 bàn thắng và thường xuyên dính các chấn thương.

Cựu sao Barcelona không thi đấu cho Santos thời gian qua, bất chấp CLB này đang nỗ lực thoát cảnh rớt hạng vào cuối mùa. Chấn thương gân kheo Neymar gặp phải hồi đầu tháng 9 sẽ khiến anh phải nghỉ thi đấu ít nhất 2 tháng.

Neymar đang trong giai đoạn hồi phục và chỉ kịp trở lại sân cỏ vào cuối tháng 11, thời điểm giải VĐQG Brazil sắp hạ màn. Tình trạng hiện tại của chân sút này cũng khiến khả năng anh đảm bảo thể lực cho World Cup 2026 - mục tiêu cuối cùng trong sự nghiệp - thấp dần.

Việc Neymar muốn trở lại châu Âu thi đấu là điều có thể hiểu được, nhất là khi anh mong muốn tỏa sáng cùng tuyển Brazil ở World Cup 2026 - giải đấu đỉnh cao cuối cùng của sự nghiệp.

