Ronaldo trở thành tỷ phú bóng đá đầu tiên

Cristiano Ronaldo đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên đạt giá trị tài sản cá nhân vượt mốc 1 tỷ bảng.

Thành công của CR7 ngoài tài năng trên sân cỏ, còn nhờ những hợp đồng thương mại khổng lồ suốt sự nghiệp. Theo Bloomberg, Ronaldo nhận thêm 492 triệu bảng trong 2 năm từ hợp đồng mới với CLB Al-Nassr, nâng tổng giá trị tài sản lên 1,045 tỷ bảng.

Ở tuổi 40, Ronaldo vẫn giữ vị thế hàng đầu sau khi chuyển đến Al-Nassr vào năm 2023, ký hợp đồng kỷ lục 173 triệu bảng mỗi năm. Trước đó, anh từng được liên hệ chuyển sang CLB khác khi giao kèo gần hết hạn, nhưng cuối cùng đồng ý ở lại với mức lương cao hơn.

Ronaldo vượt xa Lionel Messi trong bảng xếp hạng các cầu thủ giàu nhất thế giới. Khối tài sản của Leo ước tính ở mức 620 triệu bảng. Theo Bloomberg, Messi có thể rút ngắn khoảng cách sau khi nhận cổ phần lớn tại Inter Miami.

CR7 từng khoác áo Sporting Lisbon, Manchester United, Real Madrid, Juventus và Al-Nassr với những hợp đồng khổng lồ. Nhưng nguồn thu của Ronaldo không chỉ đến từ sân cỏ. Anh hưởng lợi từ loạt hợp đồng thương mại với Nike, Armani, Herbalife, Tag Heuer, Clear Shampoo, DAZN, LiveScore, Panini và từng hợp tác với KFC. Thương hiệu cá nhân CR7 về nước hoa, thời trang và đồ lót cũng mang về doanh thu đáng kể.

Khoảng cách tài sản giữa Ronaldo và các đối thủ cho thấy sự chênh lệch rõ rệt. "Ronaldo không chỉ là tượng đài trên sân cỏ, mà còn là biểu tượng thương mại và tài chính hiếm có trong lịch sử bóng đá", The Sun viết.

Khối tài sản chênh lệch của Ronaldo trong top 10 cầu thủ bóng đá giàu nhất thế giới.