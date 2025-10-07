Bạn gái Ronaldo xây đế chế Youtube

Vị hôn thê của Cristiano Ronaldo - Georgina Rodriguez - vừa chính thức ra mắt kênh YouTube riêng, sẵn sàng "cạnh tranh" với chồng sắp cưới.

Georgina mở kênh Youtube riêng.

Sau khi Ronaldo tạo nên cơn sốt toàn cầu với kênh YouTube “UR Cristiano”, Georgina cũng chính thức lấn sân sang nền tảng này. Người đẹp 31 tuổi vừa ra mắt kênh riêng mang tên “Georgina Gio”, đánh dấu bước đi mới trong hành trình mở rộng thương hiệu cá nhân toàn cầu.

Theo chia sẻ trên trang Instagram có hơn 71,2 triệu người theo dõi, Georgina công bố kênh YouTube mới vào hôm 6/10. Chỉ vài giờ sau khi đăng tải, Ronaldo - người sở hữu 665 triệu người theo dõi trên Instagram - đã chia sẻ lại thông tin này trên trang cá nhân, giúp kênh của vị hôn thê nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Kênh "Georgina Gio" mở màn với ba video đầu tiên: một đoạn chào mừng ngắn, một video có tiêu đề “Having fun with Cris: Get to know us better” (Vui cùng Cris: Hiểu thêm về chúng tôi), và một vlog ghi lại hậu trường chuyến đi tới Venice (Italy).

Trong vòng vài giờ đầu tiên, kênh đạt hơn 5.000 lượt đăng ký, một con số khiêm tốn nếu so với tốc độ kỷ lục mà Ronaldo từng đạt được.

Georgina tích cực xây dựng thương hiệu cá nhân.

Georgina tiết lộ nội dung của kênh sẽ tập trung vào thời trang, kinh doanh và phong cách sống, đồng thời hé lộ rằng người hâm mộ sẽ có cơ hội nhìn thấy cuộc sống gia đình của cô cùng Ronaldo và các con.

Động thái này khiến nhiều người nhớ lại hồi năm 2024, khi kênh "UR Cristiano" đã lập hàng loạt kỷ lục. Trong vòng 90 phút từ lúc công khai kênh, siêu sao người Bồ Đào Nha thu hút 1 triệu lượt đăng ký, và nhanh chóng cán mốc 10 triệu người sau 24 giờ.

Tính đến tháng 10/2025, kênh của CR7 đã cán mốc 76,7 triệu người đăng ký, đứng thứ 32 thế giới - dù còn khá xa so với kênh dẫn đầu MrBeast (443 triệu).

Kante lướt qua, không bắt tay Ronaldo Hôm 27/9, khoảnh khắc N’Golo Kante thản nhiên lướt qua Cristiano Ronaldo trước đại chiến giữa Al-Ittihad và Al-Nassr gây bão mạng xã hội.