2 CLB Premier League hỏi mua Zirkzee

Tiền đạo người Hà Lan, Joshua Zirkzee đang được cả Everton và West Ham United quan tâm.

Zirkzee được nhiều CLB để mắt.

Theo Fichajes, MU nhận được đề nghị sơ bộ từ Everton và West Ham. Hai đội bóng này đang nỗ lực thuyết phục "Quỷ đỏ" cho phép Zirkzee rời đi, ít nhất là theo dạng cho mượn.

Gia nhập Manchester United vào mùa hè 2024 sau mùa giải bùng nổ trong màu áo Bologna, Zirkzee từng được xem là một trong những tài năng tấn công tiềm năng nhất châu Âu.

Tuy nhiên, dưới thời HLV Ruben Amorim, cầu thủ 24 tuổi gần như không có cơ hội thể hiện mình. Sự xuất hiện của tân binh Benjamin Sesko cùng sự thay đổi chiến thuật khiến Zirkzee không còn nằm trong kế hoạch dài hạn của HLV người Bồ Đào Nha. Tính đến thời điểm hiện tại, anh mới chỉ có vài lần vào sân từ ghế dự bị và vẫn chưa ghi được bàn thắng nào cho Manchester United.

Trong bối cảnh đó, Everton nhanh chóng nhập cuộc. Đội bóng vùng Merseyside đang cần gấp một tiền đạo có khả năng xoay xở tốt, di chuyển thông minh và tạo đột biến trước khung thành đối phương.

West Ham United cũng đang theo sát tình hình. Dưới thời HLV Nuno Espírito Santo, “Búa tạ” muốn tăng cường sức sáng tạo ở hàng công bằng một cầu thủ vừa có thể đá trung phong, vừa hỗ trợ tốt trong vai trò tiền vệ tấn công.

Rào cản lớn nhất của thương vụ này nằm ở hợp đồng dài hạn giữa Zirkzee và Manchester United, kéo dài tới năm 2029. CLB chủ quản vẫn muốn giữ quyền kiểm soát tương lai của cầu thủ, thay vì bán đứt ngay lập tức. Vì vậy, một bản hợp đồng cho mượn kèm điều khoản mua đứt có thể là lựa chọn hợp lý nhất vào thời điểm này.