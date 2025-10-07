Bị kịch bóng đá của Luton Town

Hai năm trước, Luton Town từng gây khổ sở cho Arsenal ở Ngoại hạng Anh. Giờ đây, CLB này phải vật lộn cho cuộc chiến sinh tồn ở League One, giải hạng Hai nước Anh.

Luton Town chia tay HLV Matt Bloomfield sau phong độ sa sút ở League One.

Hôm 6/10, CLB Luton Town thông báo sa thải huấn luyện viên trưởng Matt Bloomfield sau thất bại trước Stevenage ở vòng 11 League One, đẩy đội bóng xuống vị trí thứ 11. Quyết định này đánh dấu sự kết thúc hành trình ngắn ngủi của Bloomfield tại sân Kenilworth Road, nơi ông từng được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng phục hồi sau hai mùa giải liên tiếp xuống hạng.

Bloomfield được bổ nhiệm làm HLV trưởng Luton vào tháng 1, thay thế Rob Edwards. Thế nhưng, Bloomfield không thể giúp Luton tránh khỏi lần xuống hạng thứ hai liên tiếp.

Mùa giải trước, Luton kết thúc ở vị trí thứ 22 tại Championship (giải hạng Nhất Anh), và phải rơi cảnh xuống hạng. Cho đến nay, sau hai năm, Luton vẫn giữ một kỷ lục đáng chú ý: họ là đội bóng gần nhất ghi được hơn hai bàn vào lưới Arsenal trong một trận đấu tại giải vô địch quốc gia.

Tháng 12/2023, Luton nhận thất bại 3-4 trước Arsenal ở Ngoại hạng Anh, nhưng khiến "Pháo thủ" toát mồ hôi trong màn rượt đuổi tỷ số ngoạn mục. Kể từ đó đến nay, Arsenal vẫn duy trì vị thế là ứng viên vô địch, và hàng thủ của họ khiến cả nước Anh phải gặp khó.

Trong khi đó, Luton trở thành đội bóng thứ 4 trong lịch sử nước Anh, hai năm xuống hạng 2 lần liên tiếp. Từ Premier League, họ xuống thẳng League One.

Hai năm trước, Luton còn gây ấn tượng ở Ngoại hạng Anh.

Và mùa này, Luton Town cũng đang gặp khó trong hành trình thăng hạng. Mùa giải 2025/26 khởi đầu đầy hứa hẹn với Luton Town, khi giành ba chiến thắng trong 4 trận đầu tiên, nhưng phong độ của CLB nhanh chóng đi xuống với bốn thất bại trong 7 trận tiếp theo.

Trận thua gần đây nhất trước Stevenage trở thành giọt nước tràn ly, khiến ban lãnh đạo quyết định hành động sa thải Bloomfield. Trong thông báo chính thức, CLB cho biết: “Kết quả và màn trình diễn trong 11 trận đầu tiên của mùa giải tại League One không đạt được mức kỳ vọng của đội bóng”.

Thực tế, cho dù đã sa thải Bloomfield, Luton chưa chắc khởi sắc. Luton Town đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm sự bất ổn trong đội hình.

Ban lãnh đạo CLB đưa ra nhiều quyết định nhân sự sai lầm, khiến Luton gặp khủng hoảng tài chính. Mối quan hệ giữa đội bóng và khán giả đã trở nên căng thẳng, khi người hâm mộ không còn ủng hộ đội hình hiện tại.