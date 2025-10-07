Trung vệ 35 triệu bảng khiến châu Âu 'dậy sóng'

Marc Guehi, đội trưởng của Crystal Palace, đang lọt vào tầm ngắm của nhiều đội bóng lớn tại châu Âu trong kỳ chuyển nhượng sắp tới.

Guehi được săn đón. Ảnh: Reuters.

Theo Sky Sports, Giám đốc thể thao Max Eberl của Bayern Munich rất ưa thích phong cách thi đấu của Guehi và muốn đưa anh về Allianz Arena để tái ngộ cùng người đồng đội ở tuyển Anh, Harry Kane.

Guehi hiện là trụ cột không thể thay thế của Crystal Palace. Anh góp công lớn giúp đội bóng thành London giành chức vô địch FA Cup lịch sử mùa trước, đồng thời duy trì phong độ ổn định tại Premier League. Chính màn trình diễn ấn tượng ấy khiến nhiều ông lớn châu Âu chú ý, trong đó có Bayern Munich, Liverpool và Real Madrid.

Hợp đồng hiện tại của Guehi với Palace sẽ hết hạn vào cuối mùa giải này. Dù ban lãnh đạo đội bóng muốn gia hạn, trung vệ người Anh vẫn chưa vội chốt tương lai.

Trong kỳ chuyển nhượng hè vừa qua, Guehi từng ở rất gần việc gia nhập Liverpool với giá 35 triệu bảng, tuy nhiên thương vụ đổ bể vào phút chót do HLV Oliver Glasner quyết định giữ người khi Palace không kịp tìm ra phương án thay thế.

Dù vậy, giới truyền thông Anh cho rằng Liverpool vẫn sẽ quay lại bàn đàm phán trước khi trung vệ này mãn hạn hợp đồng.

Bên cạnh Bayern và Liverpool, Real Madrid cũng được cho là đang theo sát tình hình của Guehi. “Los Blancos” đánh giá cao năng lực phòng ngự và khả năng chỉ huy hàng thủ của Guehi, đồng thời được cho là bến đỗ ưa thích của anh nếu rời xứ sương mù.

