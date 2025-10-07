Quyết định triệu tập gây sốc ở tuyển Anh

HLV Thomas Tuchel khiến người hâm mộ bất ngờ khi trao cơ hội lên tuyển Anh cho tài năng trẻ chưa từng thi đấu quốc tế – Nico O’Reilly của Man City.

O’Reilly có lần đầu lên tuyển Anh. Ảnh: Reuters.

Cuối tuần trước, Tuchel công bố danh sách đội tuyển Anh cho các trận đấu sắp tới gặp Xứ Wales (giao hữu) và Latvia (vòng loại World Cup 2026). Rạng sáng 7/10, HLV người Đức quyết định gạch tên Reece James vì chấn thương, nhường chỗ cho tài năng trẻ O’Reilly của Man City.

Ở tuổi 20, O’Reilly đứng trước cơ hội có màn ra mắt "Tam Sư". Tiền vệ này đã khoác áo các đội trẻ Anh từ lứa U15 đến U20, và đang được đánh giá là một trong những gương mặt tiềm năng nhất của học viện Man City.

Mùa giải năm nay, O’Reilly có 9 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 1 kiến tạo và được HLV Pep Guardiola tin tưởng giao đá chính 7/9 trận. Dù mới chỉ có tổng cộng 15 trận tại Premier League kể từ khi ra mắt đội một năm 2024, cầu thủ mang áo số 8 này vẫn được Tuchel đánh giá cao nhờ sự đa năng và khả năng kiểm soát khu trung tuyến.

Bên cạnh việc triệu tập O’Reilly, Tuchel cũng gây tranh luận khi loại bỏ Jude Bellingham khỏi danh sách. Theo lý giải của chiến lược gia người Đức, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid “vẫn chưa đủ thể lực và lấy lại nhịp thi đấu sau chấn thương”.

HLV Tuchel khẳng định bất kỳ cầu thủ nào cũng có thể được trao cơ hội ở tuyển quốc gia nếu thể hiện đủ tốt.

