Liên đoàn Bóng đá Malaysia tố ngược FIFA

  • Thứ ba, 7/10/2025 06:24 (GMT+7)
  • 51 phút trước

FAM khẳng định sẽ kháng cáo đến cùng, bác bỏ cáo buộc gian lận giấy tờ và bảo vệ hình ảnh bóng đá Malaysia bằng mọi biện pháp pháp lý có thể.

Malaysia khẳng định phán quyết của FIFA thiếu chính xác và không công bằng.

Sáng 7/10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) xác nhận đã nhận được toàn bộ tài liệu phán quyết từ Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) liên quan đến vụ việc hồ sơ tư cách thi đấu của 7 cầu thủ nhập tịch.

Ngay sau khi tiếp nhận, FAM cho biết sẽ tiến hành nộp đơn kháng cáo theo đúng quy trình pháp lý được FIFA quy định. Liên đoàn khẳng định toàn bộ giấy tờ, bằng chứng và hồ sơ liên quan đều được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng gửi lại cho FIFA qua kênh chính thức.

Trong thông cáo, FAM nhấn mạnh họ rất nghiêm túc trước những cáo buộc cho rằng các cầu thủ "sử dụng giấy tờ giả" hoặc "cố tình lách quy định về tư cách thi đấu". FAM khẳng định FIFA chưa đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho các cáo buộc trên.

Theo FAM, mọi quy trình xác minh và đăng ký tư cách cầu thủ đều được thực hiện đúng thủ tục, do Liên đoàn trực tiếp quản lý và kiểm soát. Các cầu thủ, trong mọi trường hợp, chỉ làm theo quy trình chuyên môn và hành chính được FAM hướng dẫn, với tinh thần thiện chí và tuân thủ.

"Chúng tôi cho rằng bản phán quyết của FIFA chưa chính xác và thiếu công bằng. FAM sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng thông qua tiến trình kháng cáo chính thức. Liên đoàn cam kết bảo vệ danh dự của bóng đá Malaysia, quyền lợi của các tuyển thủ, và đảm bảo toàn bộ quy trình diễn ra minh bạch, đúng quy định pháp luật", thông báo có đoạn.

Malaysia dap tra FIFA anh 1

FAM khẳng định sẽ kháng cáo đến cùng.

Ngoài ra, FAM cũng cho hay vụ việc có liên quan đến các quy trình hành chính của Chính phủ Malaysia trong việc cấp và xác minh hộ chiếu. Căn cứ theo Đạo luật Bí mật Chính thức năm 1972 và Đạo luật Hộ chiếu năm 1966, mọi thông tin hoặc tài liệu thuộc diện mật sẽ không được phép công khai nếu không có sự cho phép. Vì vậy, FAM có nghĩa vụ pháp lý phải bảo mật các yếu tố này và chỉ cung cấp thông tin cho FIFA phục vụ quá trình xử lý vụ việc.

Hôm 27/9, FIFA cáo buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp "các tài liệu giả mạo" liên quan đến tư cách thi đấu của 7 cầu thủ ra sân trong chiến thắng 4-0 trước Việt Nam ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 vào ngày 10/6/2025.

FAM bị phạt hơn 438.000 USD, trong khi các cầu thủ liên quan cũng phải nộp phạt 2.500 USD/người và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng. Hạn chót để FAM kháng cáo là vào ngày 6/10.

