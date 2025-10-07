Bóng đá Malaysia sắp phản đòn

Theo Asean Football, Liên đoàn Bóng đá Malaysia chuẩn bị phản công sau án phạt từ FIFA về vụ bê bối 7 cầu thủ nhập tịch.

Malaysia sắp gửi đơn kháng cáo lên FIFA.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức bước vào quy trình kháng cáo toàn diện sau khi bị Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) xử phạt liên quan đến tính hợp lệ của 7 cầu thủ nhập tịch. Quy trình này sẽ quyết định liệu FAM và các cầu thủ có được minh oan hay tiếp tục đối mặt với án phạt nặng hơn từ các tổ chức bóng đá quốc tế.

Theo quy định, FAM có 10 ngày kể từ khi nhận thông báo để yêu cầu FIFA cung cấp toàn bộ hồ sơ, tài liệu và bằng chứng liên quan đến quyết định trừng phạt. Đây là bước đầu tiên giúp FAM hiểu rõ cơ sở pháp lý và lý do dẫn đến án phạt.

Sau khi nhận được các tài liệu, FAM sẽ có 3 ngày để quyết định có kháng cáo hay không. Nếu lựa chọn kháng cáo, FAM phải gửi thông báo bằng văn bản cho FIFA, sau đó có thêm 5 ngày để nộp bản kháng cáo chi tiết lên Ủy ban Kháng cáo của FIFA.

Ủy ban này sẽ xem xét lại toàn bộ vụ việc, đánh giá các bằng chứng và có quyền giữ nguyên, giảm nhẹ hoặc hủy bỏ án phạt. Trong trường hợp FAM không đồng ý với kết quả, họ có thể yêu cầu bản án đầy đủ bằng văn bản trong vòng 10 ngày để chuẩn bị cho bước kháng cáo tiếp theo.

Malaysia có thể nộp đơn kháng cáo lên CAS nếu không đồng ý với quyết định của FIFA.

Nếu không thỏa mãn với quyết định của FIFA, FAM có thể đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) tại Thụy Sĩ trong vòng 21 ngày kể từ khi nhận được phán quyết cuối cùng. Phán quyết của CAS là chung thẩm và có hiệu lực toàn cầu, chấm dứt toàn bộ quá trình kháng cáo trong hệ thống bóng đá quốc tế.

Sau khi CAS đưa ra phán quyết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) sẽ tiếp tục đánh giá liệu FAM có vi phạm quy định của các giải đấu thuộc khu vực hay không. Nếu có, các hình phạt bổ sung có thể gồm trừ điểm, phạt tiền hoặc cấm CLB và tuyển Malaysia tham dự các giải đấu của AFC.

Trong những tuần tới, FAM sẽ phải đối mặt với giai đoạn then chốt của vụ việc. Kết quả từ FIFA, CAS và AFC không chỉ ảnh hưởng đến hình ảnh bóng đá Malaysia, mà còn định đoạt tương lai 7 cầu thủ nhập tịch, vốn đang trở thành tâm điểm của cuộc khủng hoảng này.