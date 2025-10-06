Phản ứng của Tiến Linh khi Malaysia dính án phạt

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh gạt bỏ vấn đề án phạt của Malaysia, quyết tâm cùng tuyển Việt Nam giành kết quả tốt trước Nepal.

Chia sẻ trước buổi tập chiều 6/10 về thông tin Malaysia có thể bị cấm thi đấu, Tiến Linh điềm tĩnh: "Đó là việc của FIFA và AFC. Chúng tôi không quá bận tâm, điều quan trọng là đội tuyển Việt Nam phải tiến bộ hàng ngày và cho thấy diện mạo tốt hơn qua từng trận đấu".

Nhắc lại thất bại ở trận lượt đi trước Malaysia, Tiến Linh khẳng định đội tuyển rút ra nhiều bài học quý giá. "Hôm đó toàn đội chơi kiên cường nhưng thật tiếc để thua với tỷ số đậm. Tôi tin tháng 3 nếu có cơ hội gặp lại Malaysia thì Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác và thi đấu tốt hơn", anh tự tin.

Tiến Linh cũng đánh giá cao loạt 2 trận đấu gặp Nepal trên sân nhà thuộc vòng loại cuối Asian Cup 2027 trong tháng này.

"Việc đối đầu Nepal ở thời điểm hiện tại là cơ hội tốt cho tuyển quốc gia. Đội tuyển Việt Nam hiện tại có lực lượng xen kẽ giữa cầu thủ trẻ và kinh nghiệm. Đây là sự kết hợp thú vị và là bài kiểm tra cho đội tuyển. Hy vọng đội tuyển hoàn thành tốt nhiệm vụ ở 2 trận này", tiền đạo CLB Công An TP.HCM nói.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh muốn đội tuyển Việt Nam thể hiện diện mạo mới.

Là một trong những gương mặt dày dạn kinh nghiệm nhất, Tiến Linh dành nhiều lời động viên cho lớp đàn em mới được triệu tập. Anh chia sẻ: "Các cầu thủ trẻ đang cho thấy sự khát khao, thể hiện bản thân và là những nhân tố tiềm năng của bóng đá Việt Nam. Hai trận này sẽ cho họ nhiều bài học kinh nghiệm để tiếp bước trong tương lai".

Trở lại sân Bình Dương sau nửa năm, Tiến Linh đặt mục tiêu ghi bàn để giúp đội tuyển có khởi đầu thuận lợi. "Trận với Lào hồi tháng 3 tôi không may mắn, không ghi được bàn. Trận tới gặp Nepal, tôi sẽ cố gắng thể hiện tốt hơn và mang về nhiều bàn thắng cho tuyển Việt Nam", anh khẳng định.

Chân sút sinh năm 1997 khẳng định tinh thần quyết tâm của toàn đội: "Với 2 trận trước mắt, mục tiêu rất rõ ràng là giành chiến thắng. Sau đó, tháng 11 gặp Lào, mục tiêu cũng không gì ngoài 3 điểm. Tháng 3 năm sau gặp Malaysia, chúng tôi sẽ nỗ lực để có cơ hội góp mặt ở VCK Asian Cup 2027".

Theo kế hoạch, đội tuyển có khoảng một tuần chuẩn bị cho trận lượt đi gặp Nepal trên sân Gò Đậu ngày 9/10. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ di chuyển về trung tâm TP.HCM để thi đấu trận lượt về trên sân Thống Nhất vào ngày 14/10.