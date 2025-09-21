Tiến Linh xứng danh 'sát thủ vòng cấm'

Họp báo sau trận, HLV Nguyễn Anh Đức của Becamex TP.HCM thừa nhận bản năng "sát thủ vòng cấm" của Tiến Linh. Ông cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án nhưng Tiến Linh quá sắc bén. HLV Lê Huỳnh Đức của Công an TP.HCM cũng dành lời khen cho Tiến Linh giữ sự chuyên nghiệp cao khi phải đối đầu với đội bóng cũ.