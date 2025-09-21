Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Tiến Linh xứng danh 'sát thủ vòng cấm'

  • Chủ nhật, 21/9/2025 21:26 (GMT+7)
  • 21:26 21/9/2025

HLV trưởng CLB Becamex TP.HCM, Nguyễn Anh Đức có nhiều phương án nhưng vẫn không thể khắc chế đàn em và cũng là học trò cũ Nguyễn Tiến Linh ở trận đấu thuộc vòng 4 V.League.

Tien Linh anh 1

Tối 21/9, vòng 4 V.League 2025/26, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trong màu áo Công an TP.HCM có lần đầu trở lại sân Gò Đậu - đối đầu với CLB cũ Becamex TP.HCM.

Tien Linh anh 2

Tiến Linh sớm có dấu ấn từ phút 7, ghi bàn mở tỷ số cho CLB Công An TP.HCM sau pha chạy chỗ, chọn vị trí rồi đánh đầu chính xác trong vòng cấm.

Tien Linh anh 3

Họp báo sau trận, HLV Nguyễn Anh Đức của Becamex TP.HCM thừa nhận bản năng "sát thủ vòng cấm" của Tiến Linh. Ông cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án nhưng Tiến Linh quá sắc bén. HLV Lê Huỳnh Đức của Công an TP.HCM cũng dành lời khen cho Tiến Linh giữ sự chuyên nghiệp cao khi phải đối đầu với đội bóng cũ.

Tien Linh anh 4

Xuyên suốt cả trận, Tiến Linh thi đấu nhiệt huyết, nhiều lần phá vỡ được hệ thống chiến thuật, cự ly đội hình Becamex TP.HCM. Khoảng lặng cho anh là bàn phản lưới, trước đó được tính bàn thắng do công của Văn Anh bên phía đội chủ nhà.

Tien Linh anh 5

Ở trận này, Công an TP.HCM bị từ chối một bàn thắng của Raphael sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR.

Tien Linh anh 6

Tuy vậy, Công an TP.HCM với lối chơi chuyển đổi trạng thái nhanh đã thành công có thêm 2 bàn thắng của Nguyễn Thái Quốc Cường và Bùi Văn Bình để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Becamex TP.HCM.

Tien Linh anh 7

Bàn gỡ hòa 1-1 của Becamex TP.HCM ban đầu được tính cho Nguyễn Văn Anh, nhưng sau đó bóng được xác định đã đập chân Tiến Linh văng vào lưới.
Tien Linh anh 8

Về lối chơi của Becamex TP.HCM ở trận này, Võ Hoàng Minh Khoa dường như là điểm sáng duy nhất khi được tung vào sân ở hiệp 2.

Tien Linh anh 9

Sự cơ động và khả năng chuyền bóng tốt của Minh Khoa vài lần khiến hàng thủ của Công an TP.HCM lúng túng.

Tien Linh anh 10

Nhưng xét bình diện chung, lực lượng cầu thủ nội của Becamex TP.HCM đa số chưa đáp ứng tốt chuyên môn để thi đấu V.League.

Tien Linh anh 11

HLV Nguyễn Anh Đức cho biết sẽ cùng ban huấn luyện cải thiện thêm cho các cầu thủ. Ông khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội ở trận này.
Tien Linh anh 12

Về câu chuyện hai ngoại binh Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila vướng thủ tục nhập cảnh nên không thể sớm tập trung cùng đội sau quãng FIFA Days tháng 9, HLV Anh Đức cho hay đó là chuyện ngoài chuyên môn nên ông không thể nói sâu.

