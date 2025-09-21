Tiến Linh xứng danh 'sát thủ vòng cấm'

|
Tối 21/9, vòng 4 V.League 2025/26, tiền đạo Nguyễn Tiến Linh trong màu áo Công an TP.HCM có lần đầu trở lại sân Gò Đậu - đối đầu với CLB cũ Becamex TP.HCM.
|
Tiến Linh sớm có dấu ấn từ phút 7, ghi bàn mở tỷ số cho CLB Công An TP.HCM sau pha chạy chỗ, chọn vị trí rồi đánh đầu chính xác trong vòng cấm.
|
Họp báo sau trận, HLV Nguyễn Anh Đức của Becamex TP.HCM thừa nhận bản năng "sát thủ vòng cấm" của Tiến Linh. Ông cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án nhưng Tiến Linh quá sắc bén. HLV Lê Huỳnh Đức của Công an TP.HCM cũng dành lời khen cho Tiến Linh giữ sự chuyên nghiệp cao khi phải đối đầu với đội bóng cũ.
|
Xuyên suốt cả trận, Tiến Linh thi đấu nhiệt huyết, nhiều lần phá vỡ được hệ thống chiến thuật, cự ly đội hình Becamex TP.HCM. Khoảng lặng cho anh là bàn phản lưới, trước đó được tính bàn thắng do công của Văn Anh bên phía đội chủ nhà.
|
Ở trận này, Công an TP.HCM bị từ chối một bàn thắng của Raphael sau khi trọng tài tham khảo công nghệ VAR.
|
Tuy vậy, Công an TP.HCM với lối chơi chuyển đổi trạng thái nhanh đã thành công có thêm 2 bàn thắng của Nguyễn Thái Quốc Cường và Bùi Văn Bình để giành chiến thắng chung cuộc 3-1 trước Becamex TP.HCM.
|
Bàn gỡ hòa 1-1 của Becamex TP.HCM ban đầu được tính cho Nguyễn Văn Anh, nhưng sau đó bóng được xác định đã đập chân Tiến Linh văng vào lưới.
|
Về lối chơi của Becamex TP.HCM ở trận này, Võ Hoàng Minh Khoa dường như là điểm sáng duy nhất khi được tung vào sân ở hiệp 2.
|
Sự cơ động và khả năng chuyền bóng tốt của Minh Khoa vài lần khiến hàng thủ của Công an TP.HCM lúng túng.
|
Nhưng xét bình diện chung, lực lượng cầu thủ nội của Becamex TP.HCM đa số chưa đáp ứng tốt chuyên môn để thi đấu V.League.
|
HLV Nguyễn Anh Đức cho biết sẽ cùng ban huấn luyện cải thiện thêm cho các cầu thủ. Ông khen ngợi tinh thần thi đấu của toàn đội ở trận này.
|
Về câu chuyện hai ngoại binh Ugochukwu Oduenyi và Origbaajo Ismaila vướng thủ tục nhập cảnh nên không thể sớm tập trung cùng đội sau quãng FIFA Days tháng 9, HLV Anh Đức cho hay đó là chuyện ngoài chuyên môn nên ông không thể nói sâu.
