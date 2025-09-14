Công An TP.HCM nhọc nhằn hóa giải tiền đạo cao thứ 2 thế giới

|
CLB Nam Định với dàn ngoại binh chất lượng chiếm lĩnh được thế trận, đặt CLB Công an TP.HCM vào thế chống đỡ xuyên suốt 90 phút trên sân Thống Nhất.
|
Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức của CLB Công an TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các học trò không nôn nóng, bình tĩnh triển khai phòng ngự, phản công, và chiến lược này đã thành công mang về trận hòa cho đội chủ sân Thống Nhất.
|
HLV Lê Huỳnh Đức cho rằng CLB Nam Định "đè ra đá" nhưng không ghi được bàn dẫn đến nôn nóng, trong khi Công an TP.HCM kiên trì với mục tiêu giành được điểm.
|
Tiền đạo Tiến Linh của Công an TP.HCM nhiều lần lui về phòng ngự, giải vây thành công nhiều tình huống bóng bổng và tiếp tục được HLV Lê Huỳnh Đức đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ.
|
Ở trận này, CLB Công an TP.HCM cũng giới thiệu một cầu thủ trẻ 18 tuổi, Lê Khả Đức có phong cách chơi xông xáo, nhiệt huyết.
|
Tâm điểm của trận đấu là khi CLB Nam Định tung vào sân tiền đạo Kyle Hudlin - cao 2,06 m, là tiền đạo cao thứ 2 thế giới sau Paul Miller (Scotland, cao 2,08 m).
|
Sự có mặt của Kyle Hudlin khiến hàng thủ Công an TP.HCM hoạt động vất vả trong những phút cuối trận.
|
Cũng rất may cho đội chủ sân Thống Nhất khi các chân sút của Nam Định liên tiếp bỏ lỡ cơ hội ghi bàn. Sau trận, HLV Vũ Hồng Việt của Nam Định thừa nhận đây là lý do chính khiến đội không thể giành trọn vẹn 3 điểm.
Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.