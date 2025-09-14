Công An TP.HCM nhọc nhằn hóa giải tiền đạo cao thứ 2 thế giới

Sau trận đấu, HLV Lê Huỳnh Đức của CLB Công an TP.HCM cho biết đã chỉ đạo các học trò không nôn nóng, bình tĩnh triển khai phòng ngự, phản công, và chiến lược này đã thành công mang về trận hòa cho đội chủ sân Thống Nhất.