Malaysia bị lột trần trước thế giới bóng đá

Bê bối giả mạo giấy tờ của các cầu thủ nhập tịch đang làm rúng động bóng đá Malaysia.

Malaysia đã làm giả giấy tờ, theo đó hợp thức hoá việc nhập tịch cho các cầu thủ ngoại.

Sau khi FIFA công bố toàn bộ kết luận điều tra và áp án phạt nặng rạng sáng 7/10, nhà báo T. Avineshwaran của The Star lên tiếng kêu gọi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) và chính phủ nước này phải đối diện với sự thật.

“FIFA phơi bày mọi thứ — và rõ ràng, đây không thể gọi là một ‘lỗi kỹ thuật’. Như tôi từng nói, đã đến lúc cả FAM lẫn chính phủ Malaysia phải thừa nhận và nói ra sự thật. Những gì được công bố thật đáng lên án. Việc Cục Đăng ký Quốc gia (NRD) bị nêu đích danh trong báo cáo cho thấy mức độ nghiêm trọng và hệ thống của vụ việc”, nhà báo Avineshwaran chia sẻ trên mạng xã hội X.

Ông tiếp tục bày tỏ lo lắng: “Thành thật mà nói, từ đây chúng ta sẽ đi về đâu? Ai sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những gì đã xảy ra? Liệu vụ việc này có cần được xử lý theo hướng hình sự không? Và rốt cuộc, thỏa thuận giữa FAM và đội tuyển quốc gia là gì? Giờ thì chỉ còn biết chờ xem AFC sẽ lên tiếng ra sao. Tôi thực sự lo cho các cầu thủ - họ có thể sẽ mất cơ hội thi đấu quốc tế trong một thời gian dài…”.

FIFA ra án phạt nặng tay

Rạng sáng 7/10, FIFA chính thức công bố quyết định kỷ luật, phạt nặng FAM và bảy cầu thủ nhập tịch vì hành vi “giả mạo và làm sai lệch tài liệu”, coi đây là một vụ “xâm phạm nghiêm trọng tính liêm chính của bóng đá”.

Theo báo cáo điều tra được công bố đêm 6/10, FAM đã nộp cho FIFA các giấy khai sinh giả, trong đó khai rằng ông hoặc bà của bảy cầu thủ có nguồn gốc Malaysia — nhằm hợp thức hóa điều kiện thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, qua xác minh, FIFA khẳng định tất cả bảy cầu thủ đều sinh ở nước ngoài và không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Malaysia.

Bằng chứng được FIFA kết luận cho thấy không có cầu thủ nhập tịch nào của Malaysia ra sân trong trận gặp Việt Nam tại vòng loại Asian Cup 2027 có gốc gác Malaysia.

Những cái tên bị nêu đích danh gồm: Gabriel Felipe Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca (Argentina), João Vítor Brandão Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal Iraurgui (Tây Ban Nha) và Héctor Alejandro Hevel Serrano (Hà Lan).

FIFA cho biết các tài liệu bị làm giả “một cách hệ thống”, với mức độ chi tiết “đến mức chuyên nghiệp”. Chẳng hạn, trong hồ sơ của Gabriel Arrocha, FAM khai rằng bà ngoại anh – María Belen Concepción Martin – sinh tại Malacca (Malaysia), trong khi hồ sơ gốc chứng minh bà sinh ở Santa Cruz de la Palma (Tây Ban Nha). Những trường hợp khác cũng bị phát hiện khai gian tương tự, khi nơi sinh được “chuyển hóa” từ Argentina, Brazil, Tây Ban Nha hay Hà Lan thành George Town, Penang hoặc Kuching, Sarawak.

Trước bằng chứng rõ ràng, FIFA tuyên án:

FAM bị phạt 350.000 CHF (khoảng 9,2 tỷ đồng ) — tương đương 50.000 CHF cho mỗi cầu thủ liên quan.

Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng kể từ ngày ra thông báo.

Tất cả các khoản phạt phải được nộp trong vòng 30 ngày.

FIFA nhấn mạnh đây không phải “lỗi hành chính” mà là “hành vi gian dối có chủ đích, gây tổn hại trực tiếp đến tính công bằng và liêm chính của bóng đá toàn cầu.” Ủy ban Kỷ luật khẳng định sẽ tiếp tục giám sát vụ việc và áp dụng nguyên tắc “trách nhiệm tuyệt đối”, coi đây là lời cảnh báo nghiêm khắc cho các liên đoàn đang tìm cách “lách luật” để củng cố đội tuyển bằng con đường nhập tịch sai quy định.

Làn sóng phẫn nộ từ người hâm mộ

Phát biểu của nhà báo Avineshwaran thổi bùng làn sóng chỉ trích trong cộng đồng bóng đá Malaysia. Hàng loạt người hâm mộ bày tỏ sự thất vọng và tức giận trước cách FAM xử lý vụ việc.

Một người viết: “Đây là sai lầm ngớ ngẩn - ngay cả trong ‘nghề nói dối’ cũng hiếm thấy. Mức độ tệ hại của nó thật khó tin. Làm sao họ lại nghĩ rằng có thể qua mặt được cả thế giới bằng trò vụng về như thế?”.

Một bình luận khác gay gắt hơn: “Cố lừa một tổ chức tầm cỡ như FIFA ư? Thật nực cười. Quá xấu hổ! Rõ ràng họ chẳng thay đổi gì suốt bao năm qua — vẫn vụng về, vẫn tệ hại đến đáng buồn”.

Từ một vụ việc tưởng chừng chỉ liên quan đến vài cầu thủ nhập tịch, bê bối này giờ đây trở thành vết nhơ lớn nhất trong lịch sử bóng đá Malaysia hiện đại. Và như lời nhà báo Avineshwaran, “đã đến lúc những người có trách nhiệm phải thành thật - bởi niềm tin của người hâm mộ không thể bị phản bội thêm lần nào nữa”.