FIFA phạt nặng Liên đoàn Bóng đá Malaysia và bảy cầu thủ nhập tịch vì làm giả giấy tờ gốc gác, coi đây là hành vi “xâm phạm nghiêm trọng tính liêm chính của bóng đá”.

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đang đối mặt với một trong những án kỷ luật nghiêm trọng nhất trong lịch sử khi FIFA chính thức kết luận cơ quan này cùng bảy cầu thủ nhập tịch vi phạm Điều 22 Bộ luật Kỷ luật FIFA 2025 về “Giả mạo và làm sai lệch tài liệu”.

Theo kết quả điều tra được công bố rạng sáng 7/10, FAM nộp lên FIFA các giấy khai sinh giả mạo, khẳng định rằng ông hoặc bà của bảy cầu thủ có nguồn gốc Malaysia nhằm hợp thức hóa tư cách thi đấu cho đội tuyển quốc gia. Tuy nhiên, cơ quan quản lý bóng đá thế giới xác minh rằng tất cả bảy cầu thủ đều sinh ra ở nước ngoài và không có bất kỳ quan hệ huyết thống nào với Malaysia.

Danh sách các cầu thủ bị nêu tên bao gồm: Gabriel Felipe Arrocha (Tây Ban Nha), Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca (Argentina), João Vítor Brandão Figueiredo (Brazil), Jon Irazabal Iraurgui (Tây Ban Nha) và Héctor Alejandro Hevel Serrano (Hà Lan).

FIFA cho biết các tài liệu do FAM nộp đã được làm giả một cách hệ thống, với những chi tiết cụ thể đến mức “chuyên nghiệp”. Ví dụ, trong hồ sơ của Gabriel Arrocha, FAM khai rằng bà ngoại anh – María Belen Concepción Martin – sinh tại Malacca (Malaysia), trong khi hồ sơ gốc xác minh bà sinh ra ở Santa Cruz de la Palma (Tây Ban Nha). Tương tự, các trường hợp khác cũng bị phát hiện khai sai nơi sinh của ông bà — từ George Town, Penang cho đến Kuching, Sarawak — trong khi thực tế đều tại Argentina, Brazil, Tây Ban Nha hoặc Hà Lan.

Trước bằng chứng rõ ràng, FIFA đã ra quyết định xử phạt nghiêm khắc:

FAM bị phạt 350.000 CHF (tương đương khoảng 9,2 tỷ đồng ), tức 50.000 CHF cho mỗi cầu thủ liên quan.

Mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 CHF và cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong vòng 12 tháng kể từ ngày ra thông báo.

Toàn bộ khoản phạt phải được nộp trong vòng 30 ngày.

FAM vẫn có quyền kháng cáo lên Ủy ban Phúc thẩm FIFA, nhưng quá trình này được quy định rất chặt chẽ: trong 3 ngày phải nộp ý định kháng cáo và 5 ngày tiếp theo phải gửi hồ sơ chi tiết, kèm lệ phí 1.000 CHF.

Trong bản kết luận, FIFA nhấn mạnh hành vi của FAM không chỉ là lỗi thủ tục mà là “một vụ vi phạm mang tính chất gian dối nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính liêm chính và công bằng của bóng đá toàn cầu”. Ủy ban kỷ luật khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi và áp dụng nguyên tắc “trách nhiệm tuyệt đối”, coi đây là lời cảnh báo mạnh mẽ với các liên đoàn đang có xu hướng “lách luật” để tăng cường lực lượng đội tuyển bằng con đường nhập tịch sai quy định.

Vụ bê bối này không chỉ làm tổn hại hình ảnh của FAM mà còn đe dọa uy tín của bóng đá Malaysia — nền bóng đá vốn đang nỗ lực xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Sau quyết định của FIFA, giới chuyên môn nhận định FAM nhiều khả năng sẽ phải cải tổ toàn diện hệ thống quản lý hồ sơ cầu thủ, đồng thời đối mặt với nguy cơ bị giám sát đặc biệt trong các kỳ đăng ký thi đấu sắp tới.

Một quan chức FIFA nhấn mạnh trong thông cáo: “Sự liêm chính là nền tảng của bóng đá. Mọi hành vi gian dối, dù được ngụy trang khéo léo đến đâu, đều sẽ bị phát hiện và trừng phạt.”

Với án phạt này, bóng đá Malaysia đang bước vào giai đoạn sóng gió mới — không chỉ trong sân cỏ, mà còn trong lòng các cơ quan quản lý, nơi niềm tin cần được khôi phục từ con số không.