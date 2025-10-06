Lý do Grealish bị gạch tên ở tuyển Anh

HLV Thomas Tuchel gọi trực tiếp cho Jack Grealish để giải thích lý do gạch tên anh khỏi danh sách 24 cầu thủ Anh chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days tháng 10.

Grealish thăng hoa ở Everton nhưng không có suất ở tuyển Anh.

Grealish chia sẻ trên Sky Sports: "Trước hết, bạn luôn muốn chơi tốt cho CLB, đó là công việc hàng tuần. Nhưng dĩ nhiên, ai cũng muốn được khoác áo tuyển quốc gia. Tôi có nói chuyện với HLV Tuchel, và tôi hiểu tình hình. Cạnh tranh ở vị trí tiền đạo trái lúc này rất khốc liệt".

Anh nói thêm: "Marcus Rashford đang bay cao, Eze, Anthony Gordon đều chơi cực tốt. Tôi không có gì để phàn nàn cả. Tôi chỉ muốn tiếp tục thể hiện, tiếp tục tạo ảnh hưởng trong các trận đấu".

Đêm 5/10, Grealish một lần nữa chứng minh giá trị khi ghi bàn quyết định ở phút bù giờ, giúp Everton ngược dòng giành 3 điểm trước Crystal Palace ở vòng 7 Premier League. Sau 10 trận, anh có 2 bàn thắng và 4 kiến tạo, trở thành biểu tượng mới của đội bóng.

Gia nhập Everton theo dạng cho mượn từ Man City trong kỳ chuyển nhượng hè, Grealish nhanh chóng hồi sinh dưới bàn tay của HLV David Moyes. Anh thi đấu bùng nổ, được bầu chọn là Cầu thủ hay nhất tháng 8 của Premier League và trở thành hạt nhân trong lối chơi phản công nhanh của "The Toffees".

Tuy nhiên, phong độ ấy không đủ giúp anh có chỗ ở tuyển Anh. Tuchel công bố đội hình với nhiều gương mặt quen thuộc như Rashford, Eze và Gordon, nhưng Jude Bellingham, Phil Foden hay chính Grealish bị loại. Lựa chọn này khiến không ít CĐV "Tam Sư" nổi giận, đặc biệt khi Jordan Henderson sa sút phong độ ở tuổi 35 vẫn được gọi.